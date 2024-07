Sénégal: Tarification du woyofal - Senelec renforce les capacités des membres du CNDC

La Direction générale de Senelec a organisé hier, mercredi 24 juillet 2024, un atelier d'échanges et de partage avec les membres du Comité National de Dialogue avec la Clientèle (CNDC). L'objectif de cette rencontre est de permettre aux membres du CNDC, qui sont des relais d'information de Senelec auprès des consommateurs, de mieux comprendre les mécanismes de tarification du Woyofal.

Sur les 2 millions 500 clients que compte actuellement Senelec, 1 million 800 utilisent le système de tarification prépaiement Woyofal ; soit un taux de 73%. Pour permettre à ces clients de mieux maîtriser leur consommation, surtout en période de chaleur, Senelec a organisé hier, mercredi 24 juillet 2024, un atelier d'échange et de partage avec le Comité National de Dialogue avec les Clientèle (CNDC). Cette rencontre offre un cadre de concertation et de renforcement de capacités de ces relais d'informations relatives au Woyofal dont certains clients demandent une meilleure compréhension de son système de tarification.

«Au niveau de Woyofal, nous avons seulement deux tranches. Si on prend les domestiques petites puissances, la première tranche va jusqu'à 14446 francs CFA, soit 150 Kilowatt par heure. Et sur cette première tranche le client paye uniquement la taxe communale pour les mairies et également la redevance qui est la location du compteur s'élevant à 429 francs pour le compteur monophasé et 1427 francs CFA pour le compteur triphasé. Donc indépendamment de ces deux montants tout le reste et transformé en crédit Woyofal et remis au client», a expliqué Tabara Ndoye Ba, Directrice principale Commercial de Senelec.

Si on dépasse la limite de la deuxième tranche, qui est de 28400, poursuit-elle, le client va payer la TVA. «Donc, le client bénéficie de la tranche sociale qui est de 150 Kw/heure en première tranche et en deuxième tranche il a encore 100 Kw/heure. Ce qui fait que jusqu'à 250 Kw/heure, ce client ne paye pas de taxe et de Tva », précise-t-elle.

Parlant des avantages du Woyofal, Mme Ba relève que le système prépayé, qui offre au client la possibilité de payer son quota d'électricité avant de démarrer sa consommation, permet au client de mieux gérer sa consommation. Parce que, dit-elle, à chaque fois, il peut vérifier son crédit restant et voir combien de jours il lui reste dans le mois.

Pour permettre aux clients de mieux dialoguer avec leurs compteurs, elle informe que des codes courts sont disponibles. «Cela leur donne la consommation du mois passée, la consommation journalière et permet au client de calculer ce dont il a besoin juste pour terminer le mois. Ce qui fait qu'en début de mois prochain le compteur se remet à zéro pour lui permettre encore de bénéficier de la tranche sociale de 150 Kw/heure en première tranche et de la deuxième tranche qui est de 100Kwatt/heure»,a-t-elle conclu.

Pour sa part, le président du Comité National de Dialogue avec la Clientèle, Mbaye Ndiaye, a souligné l'importance de cette rencontre. Selon lui, le CNDC qui est toujours sur le terrain, pour jouer le rôle de relais entre les clients et Senelec, doit disposer de toutes les informations nécessaires pour répondre aux attentes des consommateurs.