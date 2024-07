Sénégal: Rappel/ Nouvelle politique de promotion de l'accès au logement - Le «programme» habitat de Diomaye

Après les directives sur la sécurisation foncière, avec la suspension des projets immobiliers et de lotissement sur le Domaine public maritime, la bande des filaos de Guédiawaye, Mbour 4 et la nouvelle ville de Thiès, etc. et le mise en place d'une Commission Ad Hoc pour enquêter sur les dysfonctionnements, la question de l'accès à l'habitat décent pour tous s'est invité à la table de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres.

En attendant la réception de tous les différents rapports attendus, lors de ce conclave du gouvernement qu'il a présidé au Palais de la République, le jeudi 18 juillet 2024, le Chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, évoquant «la nouvelle politique de promotion de l'accès au logement», a rappelé que la gestion de la problématique des loyers et la construction de logements sociaux demeurent des «urgences sociales». Il a demandé au Premier ministre d'engager, sans délais, avec les ministres concernés et les associations de consommateurs, l'évaluation des dispositifs de régulation des coûts du loyer selon les spécificités de chaque zone, informe le communiqué de ce Conseil des ministres.

Le président de la République a souligné l'urgence de faire le bilan exhaustif de l'état d'application de la loi de 2016-31 du 08 novembre 2016 portant loi d'orientation sur l'habitat social, de la gestion des pôles urbains créés, ainsi que des projets de construction de logements sociaux exécutés sur le territoire national. Dans cette perspective, il a indiqué au ministre de l'Urbanisme et au Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, la nécessité de renforcer la SICAP SA et la SN HLM dans leurs missions d'intérêt public à travers l'établissement d'une nouvelle doctrine pragmatique de promotion du logement social définie par l'Etat sur la base d'un Contrat d'Objectifs et de Moyens ambitieux avec une approche territoriale renforcée.

A cet égard, le Chef de l'Etat a demandé au Premier ministre de proposer un Programme rénové de développement des logements sociaux aux normes intégrant des mesures fiscales, foncières et financières incitatives et durables pour faciliter l'accès au logement et à la propriété foncière et immobilière. Cette réorientation majeure de la politique du logement doit favoriser la construction de logements décents et adaptés avec la mise à disposition transparente, à partir de cahiers des charges rigoureusement ficelés, du foncier aménagé et la montée en puissance des activités de la Société d'Aménagement foncier et de Rénovation urbaine (SAFRU).

Dans la même lancée, le président de la République a rappelé aux ministres en charge des Domaines, de l'Intérieur, des Collectivités territoriales et de l'Urbanisme, et au Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, la nécessité d'engager des concertations avec les maires et les chefs de villages en vue d'accélérer la réalisation du cadastre universel, de maîtriser l'émergence de nouveaux pôles urbains et de définir des règles consensuelles en matière de restructuration des communes et de rénovation urbaine.

Le Chef de l'Etat a également indiqué la nécessité de promouvoir et de soutenir les coopératives d'habitat afin de développer la construction de nouveaux logements avec notamment la mise à contribution des bailleurs publics et des fonds dédiés à l'habitat social et une meilleure implication de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) et d'autres établissements financiers dans le secteur du logement.

Le président de la République a invité le Premier ministre à prendre toutes les mesures adéquates à l'effet de simplifier davantage le processus d'obtention du permis de construire pour accélérer la relance des constructions de logements mais aussi optimiser les impacts positifs du secteur stratégique du BTP sur l'environnement des affaires et l'emploi des jeunes. Il a ainsi demandé au Premier Ministre de tenir avec l'ensemble des acteurs impliqués un Conseil interministériel sur le logement afin d'assurer une mise en oeuvre optimale de la nouvelle politique de régulation des loyers et de promotion du logement social.

Par ailleurs, le Chef de l'Etat a mis en exergue la nécessité d'une réflexion consensuelle sur l'architecture de nos Villes et Communes. A cet effet, il a rappelé l'attention particulière qu'il accorde au respect des règles d'urbanisme, d'architecture et de contrôle des constructions. Il a, enfin, demandé au ministre des Collectivités territoriales, de l'Urbanisme et de l'Aménagement des Territoires d'engager, dans les meilleurs délais, une réflexion avec l'Ordre des architectes et les autres acteurs impliqués pour la mise en oeuvre d'un cadre consensuel d'harmonisation, à terme, de l'architecture de nos Villes et Communes.