Maroc: Inauguration et lancement de plusieurs projets de développement à Guelmim et Assa-Zag

Guelmim — Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et lancés mercredi dans les provinces de Guelmim et Assa-Zag, à l'occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône.

Ces projets, dont l'inauguration a été présidée par le wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhai, accompagné de la présidente du Conseil régional, Mbarka Bouaida, visent à améliorer l'offre éducative, à développer le secteur sportif et à préserver la mémoire historique.

Ainsi, dans la ville de Guelmim, le centre des classes préparatoires aux études supérieures du lycée qualifiant Bab Sahara a été inauguré pour un coût de 7,08 millions de dirhams (MDH). Ce centre s'inscrit dans le cadre d'une convention de partenariat avec le conseil régional pour élargir l'offre pédagogique.

Les travaux de construction de quatre terrains de proximité ont également été lancés pour un coût de 6,5 MDH, financé par le conseil régional.

Le projet vise à contribuer au développement du sport et à encourager sa pratique, notamment par les jeunes.

Les travaux de pose d'un canal de pompage des eaux usées traitées dans la ville de Guelmim, destiné à l'arrosage des espaces verts, ont également été lancés, pour un budget de 12,3 MDH.

Par la même occasion, la délégation a donné le coup d'envoi aux travaux de construction d'un centre commercial pilote (116 commerces) et d'un parking souterrain (206 places), d'un coût de 45 MDH.

Dans la province d'Assa-Zag, M. Abhai, accompagné du gouverneur de la province, Youssef Kheir, et de Mme Bouaida, s'est enquis et a lancé les chantiers des trois barrages Tarourast, Bouljir et Aouinate Lahna, qui s'inscrivent dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027.

A Assa, les travaux d'embellissement des façades de l'avenue Hassan II ont été lancés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat pour la réhabilitation des quatre villes de la région Guelmim-Oued Noun (Guelmim, Tan-Tan, Assa, Sidi Ifni), qui est dotée d'un budget de 300 MDH, dont 200 MDH au titre d'une contribution du conseil de région.

La délégation a également lancé les travaux de construction de l'Institut des mines dans la commune d'Assa pour un coût estimé à 69,8 MDH.

Le projet, qui sera construit sur une superficie de 15.513 m², vise à promouvoir les ressources humaines et à former des cadres techniques dans le domaine de l'énergie et des mines.

Les travaux de construction de 5 terrains de proximité ont été aussi lancés pour une enveloppe budgétaire estimée à 8,2 MDH, financée par le conseil régional, ainsi qu'un espace de la mémoire historique de la résistance, d'un coût estimé à plus de 3 millions de dirhams.

Le projet, qui sera construit sur une superficie de 810 m², vise à sensibiliser et à faire connaître l'histoire du mouvement national pour la liberté et l'indépendance.

A cette même occasion, 11 bus scolaires ont été remis pour un coût total de 5 MDH, dans le cadre d'une convention de partenariat visant à contribuer au soutien du transport scolaire dans la province.

Dans une déclaration à la presse, Mme Bouaida a souligné l'importance des projets lancés, en particulier les trois barrages qui permettront de protéger la région des inondations et de stocker les eaux.

Elle a ajouté que ces barrages s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat entre le conseil de région et les ministères de l'Intérieur, de l'Equipement et de l'Eau, qui prévoit la réalisation de 10 barrages pour un coût supérieur à 850 MDH.