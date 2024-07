Maroc: La Commission d'aide à la production des oeuvres cinématographiques dévoile les projets admis à l'avance sur recettes au titre de la 2è session de 2024

Rabat — La Commission d'aide à la production des oeuvres cinématographiques a dévoilé les projets de films admis à l'avance sur recettes au titre de la 2ème session de l'année 2024.

La Commission, qui a tenu sa deuxième session du 15 au 22 juillet, a examiné pour l'avance sur recettes (après production) 04 longs métrages, 03 courts métrages et un documentaire, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM), ajoutant qu'elle a également procédé à l'examen pour l'avance sur recettes avant production de 48 projets de longs métrages, 04 projets de courts métrages, un projet de documentaire et 14 projets pour la contribution à l'écriture du scénario.

Dans la catégorie des documentaires sur la Culture, l'Histoire et l'Espace Sahraoui Hassani, la Commission a examiné 02 documentaires candidats à l'avance sur recettes après production, ainsi que 25 projets candidats à l'avance sur recettes avant production.

Au terme de ses délibérations, la Commission a décidé d'accorder, dans la catégorie des films de fiction, une avance sur recettes (après production) un montant de six cent mille dirhams (600.000,00 DH) au film de long métrage intitulé "The Wound" présenté par la société Pink Sheep et réalisé par Seloua El Gouni. Le même montant est octroyé au film de long métrage intitulé "Quitte ou Double", présenté par la société Bentaqerla et réalisé par Rachida Fakri.

Une avance sur recettes après production, d'un montant de quatre cent mille dirhams (400.000,00 DH), est allouée au film de long métrage "Jouj Ou Houma Li Bkaw" présenté par la société Cineland et réalisé par Rabii Chajid. Un autre montant de cinq cent mille dirhams (500.000,00 DH) est attribué au film de documentaire intitulé ذlكرö جسد, présenté par la société Atlantis Films et réalisé par Mohamed Zeghou.

Dans la même catégorie, une avance sur recettes avant production d'un montant de trois millions deux cent mille dirhams (3.200.000,00 DH) est octroyée au projet de film de long métrage intitulé "Tempête" présenté par la société Jiango Films qui sera réalisé par Sofia Alaoui, d'après son propre scénario, tandis qu'un montant de trois millions de dirhams (3.000.000,00 DH) est attribué au projet de film de long métrage intitulé "Dream Chok"/ كوفرö فlلغىس présenté par la société Action TV qui sera réalisé par Brahim Chkiri, d'après le scénario de Ali El Idrissi Kazzouz.

Aussi, la Commission a décidé d'octroyer un montant de trois millions de dirhams (3.000.000,00 DH) au projet de film de long métrage intitulé "Zizou"/ زىزو présenté par la société Onepic Production qui sera réalisé par Abdelouahed Mjahed, d'après le scénario de Abdelouahed Mjahed et Fouad El Moussaoui, tandis qu'un montant de trois millions de dirhams (3.000.000,00 DH) est accordé au projet de film de long métrage intitulé Sidi Ba présenté par la société Clap Film qui sera réalisé par El Houssine Hnine, d'après son propre scénario.

De surcroît, une avance sur recettes avant production d'un montant d'un million de dirhams (1.000.000,00 DH) est allouée au projet de film de long métrage intitulé "Rabha à Bruxelles"/ رlبحö فبروكسىل, présenté par la société Union Production Maroc qui sera réalisé par Hamid Ziane, d'après le scénario de Aissa Wahbi.

Dans la même catégorie de films de fiction, la Commission a décidé d'accorder une contribution à l'écriture de scénario d'un montant de quarante mille dirhams (40.000,00 DH) au projet d'écriture de long métrage intitulé "Les Rêves D'Amale", présenté par la société Yara Production d'après le scénario de Leila Msefer et Zineb El Idrissi Larabi, ainsi qu'un montant de quarante mille dirhams (40.000,00 DH) est accordé au projet d'écriture de long métrage intitulé Simeon Idriss, présenté par la société Atlantis Films d'après le scénario de Zineb Wakrim.

De même, un montant de quarante mille dirhams (40.000,00 DH) est octroyé au projet d'écriture de long métrage intitulé "Le Destin Extraordinaire d'une Femme peu Ordinaire ou La Grimaldi Marocaine", présenté par la société Headlight Prod d'après le scénario de Soumeya Abdelaziz et un montant de quarante mille dirhams (40.000,00 DH) est adjugé au projet d'écriture de long métrage intitulé "Décomposition", présenté par la société Pure M.S d'après le scénario de Chadi Zeroual.

Au titre de contribution à la réécriture de scénario, la Commission a décidé d'allouer un montant de quarante mille dirhams (40.000,00 DH) est accordé au projet de long métrage intitulé "La Terre Du Safran" présenté par la société Saffron Film Production qui sera réalisé par Yassine El Idrissi d'après son propre scénario.

S'agissant des documentaires sur le Culture, l'Histoire et l'Espace Sahraoui Hassani, une avance sur recettes après production d'un montant de huit cent mille dirhams (800.000,00 DH) est attribuée au film documentaire intitulé بىن lلرمlل وllٴلمل...lلمجوكر présenté par la société Hanane Films Agency, et réalisé par Lahsen Fareh, ainsi qu'un montant de huit cent mille dirhams (800.000,00 DH) au film documentaire intitulé lطرىك lللبن présenté par la société Colors Prod réalisé par Khatri Hababa.

Le CCM relève également qu'une avance sur recettes avant production d'un montant d'un million de dirhams (1.000.000,00 DH) est accordé au projet de film documentaire intitulé Sana Mana / سlنlمlنl, présenté par la société AJAAD VISION qui sera réalisé par Malika Maalainine, d'après son propre scénario, alors qu'un montant d'un million de dirhams (1.000.000,00 DH) est attribué au projet de film documentaire intitulé "The Threshold Of Return"/ تفقlدlلحلö présenté par la société Art Now Prod qui sera réalisé par Taoufik Charafeddine, d'après le scénario de Jaouad Babili.

Dans la même veine, un montant d'un million de dirhams (1.000.000,00 DH) est alloué au projet de film documentaire intitulé Mnin Merkoubek ? ,منىن مركوبك؟ présenté par la société Bicyclette Fims, qui sera réalisé par Mohamed Kentaoui, d'après son propre scénario.

Une avance sur recettes avant production d'un montant de neuf cent mille dirhams (900.000,00 DH) est attribuée au projet de film documentaire intitulé نسlء lلملوح présenté par la société C-J Media qui sera réalisé par Habib Nasry, d'après le scénario d'Otmane Sailoum, tandis qu'un montant de six cent mille dirhams (600.000,00 DH) est accordé au projet de film documentaire intitulé "Khoussifa", présenté par la société Sahara Time Prod qui sera réalisé par Said Bentika, d'après le scénario de Moulay Boubkir Hamdani.

Concernant la même catégorie, un montant de six cent mille dirhams (600.000,00 DH) est attribué au projet de film documentaire intitulé ,lلتبرlع...بlلعسۛرö lلبصمö présenté par la société Magmedia Prod qui sera réalisé par Ayoub Ait Bihi, d'après le scénario de Zohra Zryeq.

Présidé par Bahaa Trabelsi, le jury est composé de Bouchra Boulouiz, Sanae Ghouati, Saadia Attaoui, Latifa Moftaqir, Khadija Feddi, Abdellah Abo-Awad, Maati Quandil et Said Zribiaa.