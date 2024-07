Ile Maurice: Dorine Chukowry - Afficher clairement les prix des produits vendus en ligne

Dans un paysage numérique en constante évolution, il est impératif que nos lois suivent les avancées technologiques, affirme la ministre du Commerce, Dorine Chukowry. Il est donc essentiel de protéger les consommateurs qui se tournent de plus en plus vers les achats en ligne.

Avec les amendements proposés, de nouvelles dispositions légales devront être scrupuleusement respectées par les opérateurs. Par exemple, les magasins et autres points de vente physiques devront afficher les prix de manière claire et visible pour le commerce en ligne. De plus, tous les coûts supplémentaires, notamment les frais de livraison, les taxes et les frais de manutention, devront être indiqués. «Les consommateurs achetant des produits en ligne auront les mêmes droits que ceux achetant dans des magasins physiques, y compris le droit à des descriptions de produits précises, la possibilité de retourner des produits défectueux et la protection contre les activités frauduleuses.»

Un autre point soulevé par la ministre concerne l'affichage des prix. «Chaque commerçant est tenu de s'assurer que les étiquettes de prix des produits proposés à la vente soient placées à proximité des articles concernés. Cela garantit la clarté et évite toute incompréhension ou mauvaise interprétation. Pour les commerçants acceptant des devises étrangères, le prix de vente en devise étrangère doit également être indiqué, y compris toutes les commissions ou taux de conversion.» De plus, toute annonce de réduction de prix doit indiquer le prix précédent appliquépendant une période déterminée avant la réduction.

Concernant les prix, si celui affiché contient une erreur involontaire et évidente, le commerçant n'est pas tenu de vendre à ce prix une fois l'erreur corrigée et le consommateur informé. Cette disposition protège les commerçants contre les erreurs authentiques tout en s'assurant que les consommateurs soient rapidement informés du prix correct. Pour garantir le respect de ces protections renforcées, les sanctions en cas de non-conformité seront augmentées. L'amende maximale passera de Rs 300 000 à Rs 500 000, et la peine d'emprisonnement sera allongée de cinq à sept ans.