Afrique de l'Ouest: BRVM - Baisse des indicateurs clés de la bourse ce 25 juillet 2024.

Les indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs mobilières (BRVM) ont tous connu une baisse au terme de la séance de cotation de ce mercredi 24 juillet 2024.

L 'indice BRVM composite a enregistré une légère baisse de 0,06% à 238,31 points contre 238,45 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,05% à 119,27 points contre 119,33 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige est en repli de 0,14% à 111,90 points contre 112,06 points la veille.

Quant à la valeur des transactions, elle s'est établie à 264,623 millions FCFA contre 266,309 millions FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 5,145 milliards FCFA, passant de 8 870,918 milliards FCFA la veille à 8 865,773 milliards FCFA ce jeudi 25 juillet 2024.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 3,375 milliards, se situant à 10 404,731 milliards FCFA contre 10 408,106 milliards FCFA le mercredi 24 juillet 2024.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 860 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,12% à 520 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 1,47% à 2 075 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 1,17% à 13 000 FCFA) et Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 1,16% à 875 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 3,53% à 410FCFA), Sitab Côte d'Ivoire (moins 3,00% à 6 790 FCFA), Total Sénégal (moins 2,27% à 2 150 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 1,02% à 9 700 FCFA) et SAPH Côte d'Ivoire (moins 0,99% à 3 000 FCFA).