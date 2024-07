Niger: An 1 du général Abdourahamane Tiani - La marche vers la souveraineté se poursuit

Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, sous l'égide du général Abdourahamane Tiani, achève ce vendredi 26 juillet 2024, un an de gouvernance centrée sur l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance à laquelle affirme adhérer la majorité des citoyens nigériens.

Il y a un an que le général Abdourahamane Tiani est à la tête de l'Etat nigérien. Une année de Transition, au cours de laquelle, les nouvelles autorités nigériennes au pouvoir, sous l'égide du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) ont fait preuve de leur engagement pour combattre l'impérialisme et ses valets locaux. Soutenu par son peuple avide de changements, le chef de l'Etat nigérien, à sa prise du pouvoir, a engagé une série de rencontres avec les couches majeures de la société pour d'une part s'imprégner de leurs préoccupations et d'autre part les entretenir sur la vie de la Nation et recueillir leurs appréciations.

Dans sa quête de la souveraineté, il a entrepris la dénonciation des accords militaires avec la France, le départ des troupes françaises et américaine du pays. Face aux sanctions de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDAO), le général Tiani, en intelligence avec les chefs d'Etat du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré et du Mali, le colonel Assimi Goïta, claque la porte de la CEDEAO.

%

Après quoi, les trois chefs d'Etat vont créer l'Alliance des Etats du Sahel (AES), avec à la clé la mise en place d'un pacte de défense mutuelle conclu entre eux, le 16 septembre 2023, à Niamey. Il préside le 1er sommet des chefs d'Etat de l'Alliance qui a eu lieu dans la capitale nigérienne, le 6 juillet 2024.

A cette rencontre, les trois chefs d'Etat mettent en place la Charte de l'AES entérinant ainsi la création de la Confédération des Etats-membres de l'Alliance. Du point de vue de la gouvernance, le chef de l'Etat nigérien a fait de la lutte contre la corruption, la mal gouvernance et la refondation du pays avec des reformes sociales les leviers sur lesquels table le général Tiani.

Tout comme le Mali et le Burkina Faso, le Niger, sous la direction du général Abdourahamane Tiani a décidé de la diversification de ses partenaires stratégiques, notamment avec la Russie tout en prenant progressivement leurs distances avec les pays occidentaux, notamment la France et désormais les Etats-Unis. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, des offensives militaires sont menées conjointement, avec efficacité, avec les armées soeurs du Mali et du Burkina Faso, surtout dans la zone dite des trois frontières.

Le gouvernement de Transition nigérien, depuis son accession à la tête du pays, n'a donc ménagé aucun effort pour garantir la sécurité et l'autosuffisance alimentaire à sa population. Les espoirs d'un développement harmonieux et l'assurance d'une sécurité durable dans le pays sont en passe d'être une réalité au regard des actions déjà menées. Notons qu'en la mémoire des événements ayant conduit l'accession au pouvoir du CNSP, la date du 26 juillet est décrétée fête nationale au Niger.