Afrique de l'Ouest: Lutte contre le SIDA - Des progrès réalisés en Afrique de l'Ouest et du centre

« L'urgence aujourd'hui, le sida à la croisée des chemins », tel est l'intitulé du rapport régional sur la mise à jour du sida en Afrique de l'Ouest et du centre, publié dernièrement à Dakar, au Sénégal.

Le rapport de l'Onusida indique que la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre a réalisé d'énormes progrès dans la lutte contre le VIH-sida, en dépit des défis à relèver. "La région présente des résultats encourageants, que ce soit pour la réduction des nouvelles infections ou le nombre de personnes sous traitement", a déclaré la directrice régionale de l'Onusida Afrique de l'Ouest et du centre, Berthilde Gahongayire, lors de la cérémonie marquant le lancement au niveau régional de ce rapport, en présence de plusieurs partenaires impliqués dans la riposte contre cette maladie et des diplomates.

Le nombre annuel de nouvelles infections à VIH en Afrique de l'Ouest et du centre, a-t-elle renchéri, a diminué de 46 % entre 2010 et 2023. Toutefois, il reste élevé chez la population clé, les adolescentes et jeunes femmes. Selon Berthilde Gahongayire, il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été réalisées dans la riposte à cette maladie.

"Cependant, nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir si nous prétendons mettre fin au VIH/sida en 2030 en tant que problème de santé publique. Et, c'est justement pour cela que le rapport mondial est intitulé "L'urgence aujourd'hui, le sida à la croisée des chemins" », a-t-elle souligné. Elle a indiqué que ce rapport, dont le lancement au niveau international a eu lieu à Munich, en Allemagne, interpelle et oblige tous les acteurs à s'impliquer davantage dans la riposte au sida.

Berthilde Gahongayire a fait savoir que des progrès ont été aussi rapportés en ce qui concerne l'accès au traitement. Il y a une dizaine d'années, la couverture en matière de traitement était seulement de 45 % tandis qu'aujourd'hui, elle s'élève à plus de 70%. "Dans notre région, nous avons aussi fait d'énormes progrès dans l'accès au traitement. Le nombre d'adultes âgés de 15 ans et plus qui reçoivent un traitement contre le VIH a plus que doublé depuis 2015. Aujourd'hui, 81 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut, 76 % de celles qui reçoivent un traitement antirétroviral et 70 % ont une charge virale supprimée", a-t-elle informé.

Elle a, par ailleurs, révélé que le Burundi et la République démocratique du Congo sont sur le point d'atteindre les objectifs de 95-95-95 de dépistage et de traitement du VIH parmi leur population adulte âgée de 15 ans et plus. Entre 2010 et 2023, le nombre de décès liés au sida a diminué de 55 % dans la région.

35c/o d'enfants séropositifs sous antirétroviraux

Le rapport de l'Onusida indique que le VIH pédiatrique demeure une priorité absolue dans la région, parce que seulement 35 % des enfants vivant avec le VIH recevaient un traitement en 2023. De plus, la région abrite 20 % des femmes enceintes vivant avec le VIH dans le monde, mais plus de la moitié d'entre elles ne suit pas de traitement antirétroviral. S'agissant de la discrimination et de la stigmatisation, le rapport précise que des efforts sont en cours dans plusieurs pays pour mettre en oeuvre des réformes juridiques et lutter contre la stigmatisation ainsi que la discrimination, particulièrement à l'égard de la population clé.

"Par exemple, les dernières enquêtes montrent que 33 % des personnes au Gabon et 79 % en Mauritanie ont des attitudes discriminatoires à l'égard des personnes vivant avec le VIH", a-t-elle expliqué. Elle a déploré l'âge du consentement pour l'accès au dépistage du VIH qui est toujours limité dans dix pays de la région, qui exigent encore le consentement des parents ou du tuteur pour le dépistage du VIH pour les jeunes de moins de 18 ans.

Concernant des ressources dédiées au VIH, le rapport de l'Onusida revèle qu'elles ont diminué dans la région. Il est à noter, par ailleurs, une augmentation de 10 % des ressources totales de lutte contre le VIH en 2023, principalement en raison de l'augmentation des ressources internationales. Malheureusement, soutient la même source, les ressources intérieures ont diminué de 3 % cette année là.

Onusida pour une nouvelle approche

L'Onusida a proposé une nouvelle approche pour garantir la durabilité de la riposte au VIH. Cette approche holistique, a laissé entendre la directrice régionale de l'Onusida Afrique de l'Ouest et du centre, couvre cinq domaines de durabilité, notamment le leadership et l'engagement politique, les lois et politiques habilitantes, le financement durable et équitable, les services et solutions VIH fondés sur la science, efficaces et à fort impact, et les systèmes construits pour fournir des résultats.