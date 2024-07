Sénégal: Moustapha Guirassy et Olivier Boucal s'engagent pour une gestion commune de la carrière des agents du système éducatif

Dakar — Le ministre de l'Education nationale, Moustapha Mbamba Guirassy, et son homologue de la Fonction publique et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, ont signé "une déclaration d'intention historique" qui traduit leur "vision commune" pour la gestion des carrières des agents du système éducatif.

"Cette déclaration d'intention témoigne de leur volonté de renforcer le dialogue, d'améliorer les conditions de travail des enseignants et de simplifier les processus administratifs", indique un communiqué transmis à l'APS.

La même source souligne que cette "collaboration stratégique" marque "une étape cruciale dans la création d'un environnement éducatif plus efficace et harmonieux, répondant ainsi aux préoccupations des enseignants et améliorant la qualité de l'enseignement au Sénégal".

Les deux ministres qui reconnaissent "l'importance d'une éducation de qualité et d'un climat social stable" se sont engagés à "travailler main dans la main pour relever les défis auxquels le secteur est confronté".

Après avoir défini "des objectifs clairs et des actions concrètes pour atteindre leurs ambitions communes", ils ont annoncé plusieurs "initiatives clés".

Sur l'accélération des procédures administratives, les deux ministères s'engagent à "réduire les délais de traitement des dossiers des enseignants, tels que l'intégration, la validation, l'avancement, etc., afin de garantir une gestion plus efficace de leur carrière".

S'agissant de la digitalisation et de l'interopérabilité, le communiqué annonce "la mise en place d'un système intégré et numérique" permettant de "simplifier les processus, d'améliorer la transparence et de faciliter la communication entre les différentes parties prenantes".

Les deux ministères envisagent de mettre en place "un mécanisme de dialogue permanent avec les organisations syndicales" pour "assurer une meilleure prise en compte des préoccupations des enseignants et favoriser un climat social apaisé".

"Ce dialogue constant vise à anticiper et résoudre les conflits potentiels, garantissant ainsi une atmosphère de travail sereine et collaborative", assure le communiqué.

Des démarches ont été engagées "pour la mise en place d'un guichet unique, centralisant et simplifiant la gestion" des dossiers.

Il est également prévu la création d'un comité de gestion conjoint pour "superviser et coordonner les actions menées dans le cadre de cette déclaration d'intentions, garantissant ainsi une mise en oeuvre efficace et efficiente des mesures prévues".