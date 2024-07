Niger: 1er anniversaire coup d'Etat général Tiani, - Souveraineté cha-cha

analyse

Le général Abderrahmane Tiani et son Premier ministre, Ali Lamine Zeine, en communion avec l'ensemble du gouvernement et du peuple nigériens, célèbrent aujourd'hui le 1re anniversaire de l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).

Ces nonces de coton se célèbrent au rythme de souveraineté cha -cha d'un Niger qui veut faire du régime né du 5e pronunciamento dans le pays une ère de rupture. Et si le président Tiani n'a pas le verbe haut ou le flegme de ses alter ego du Burkina et du Mali pour condamner "l'impérialisme et ses valets locaux", il n'en mène pas moins une politique similaire.

Français et Américains ont été vivement invités à retirer leurs soldats du territoire nigérien, tandis que Russes et Chinois y sont de plus en plus présents. La CEDEAO a reçu depuis 6 mois une notification de divorce au contentieux pendant que Niamey est allé conter fleurette à Bamako et Ouagadougou dans une alliance qui rebat les cartes de la géopolitique régionale.

Il n'y a pas de doute, la volonté de mener une politique de rupture dans l'espoir de sortir le Niger de l'ornière du sous-développement pour l'amener vers plus de progrès socio-économique et de souveraineté est bien visible dans les orientations actuelles du gouvernement nigérien avec une priorité : résoudre le problème de l'insécurité. C'est, du reste, l'incapacité du gouvernement de Mohamed Bazoum à relever efficacement à ce défi sécuritaire qui a fait le lit du coup d'Etat du 26 juillet 2023.

Un an après, force est de reconnaître que le péril sécuritaire n'est pas jugulé. Le CNSP et le général Tiani ont encore du pain sur la planche. En effet, comme pour déjouer le programme de gouvernement du Premier ministre Lamine Zeine et les ambitions affichées par le président Tiani au lendemain de sa prise de pouvoir, les groupes armés terroristes font montre d'un regain d'activisme inquiétant. En effet, il ne se passe plus 10 jours sans qu'ils s'illustrent par des attaques meurtrières, des enlèvements ou des sabotages d'installations névralgiques du pays.

Et pour ne rien arranger, le Bénin voisin trouve à redire sur les conditions d'exportation du pétrole nigérien par le seul oléoduc qui s'ouvre sur la mer au port de Cotonou. Cette tension diplomatique liée à des questions sécuritaires impacte grandement l'économie, notamment la libre circulation des personnes et des biens, les investissements de la Compagnie nationale chinoise du pétrole dans les 2 pays, l'exportation du brut nigérien par la mer, etc.

On le voit bien, tout n'est pas blanc au Niger pour ces noces de coton. Qu'importe, découragement n'est pas nigérien et le CNSP compte bien le montrer, avec une commémoration mémorable de son avènement ! Des activités sportives, de reboisement, culturelles et récréatives au rythme de souveraineté cha-cha sont programmés sur 9 jours, soit du 26 juillet au 3 août prochain.

En rappel, c'est le 3 août 1960 que l'indépendance du Niger a été proclamé par le président Hamani Diori dans la logique de sortie de la Communauté française pour les anciens territoires de l'Afrique occidentale française. Mais une chose est d'avoir proclamé l'indépendance pour quitter le giron de l'ancienne métropole, une autre est de mener les bonnes politiques pour ce faire.

Et si célébrer le 26 juillet par un programme qui le relie au 3 août était un signal fort du Niger à qui veut l'entendre : de l'indépendance formelle à la souveraineté assumée, "il faut marcher... franchir l'espace" !