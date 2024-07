Sénégal: Plaidoyer pour le financement de la stratégie nationale de gestion des écosystèmes mangroves

Dakar — Le directeur exécutif de Wetlands International Afrique occidentale côte et golfe de Guinée (WIACO), Ibrahima Thiam a plaidé, jeudi, pour le financement de la stratégie nationale de préservation des écosystèmes mangroves au Sénégal.

"La stratégie nationale a été élaborée et présentée l'année dernière et approuvée par les pouvoirs publics; maintenant, il faut mobiliser les moyens financiers pour la mise en oeuvre", a-t-il dit.

Ibrahima Thiam s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée en prélude de la commémoration de l'édition 2024 de la Journée internationale des mangroves, prévue, vendredi, à Toubacouta, dans la région de Fatick.

Célébrée chaque année, le 26 juillet, dans le monde, cette journée a été choisie par l'UNESCO pour sensibiliser le public à l'importance des écosystèmes des mangroves et promouvoir leur conservation.

"Nos partenaires sont en train de mettre des initiatives pour lever des fonds prévus au financement de cette stratégie nationale", a-t-il ajouté. L'Etat du Sénégal, a ajouté M. Thiam, a réalisé de son côté, une étude concernant les crédits carbone tandis que Wetlands International Afrique, a lancé une initiative à travers l'Alliance globale des mangroves.

"L'ensemble de ces initiatives vise à lever des fonds pour mettre en oeuvre la stratégie nationale de préservation des écosystèmes mangroves au Sénégal", a-t-il fait savoir.

La mangrove du Sénégal se trouve dans les basses vallées des fleuves Sénégal, Sine-Saloum et Casamance. Ces écosystèmes sont aujourd'hui connus pour leur importance à travers la fourniture de services écosystémiques.

Wetlands International Afrique côte occidentale et golfe de Guinée (WIACO) intervient au Sénégal, Guinée-Bissau, Gambie, Sierra Leone et Libéria pour relever les défis environnementaux. Elle est la plus grande organisation à but non lucratif dédiée à la conservation et à la restauration des zones humides au Sénégal.