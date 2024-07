Ile Maurice: Bruneau laurette - «Aster la verite pou trionfe»

L'Activiste-politicien ne lâche pas prise. Bruneau Laurette, membre de One Moris, revient à la charge contre Kavy Ramano et continue d'alléguer que celui-ci opère encore son cabinet de notaire.

Il affirme cette fois qu'il a rencontré une représentante de la chambre des notaires, le 16 juillet, et qu'une enquête sera ouverte contre le ministre de l'Environnement.

«Aster la verite pou trionfe», assure Bruneau Laurette. Qui précise que la représentante lui a donné l'assurance qu'une enquête serait lancée dans les plus brefs délais afin de faire la lumière sur les accusations portées contre l'étude notariale de Kavy Ramano. «Lors de cette réunion, on m'a aussi demandé de soumettre tous les documents que j'ai en ma possession et qui peuvent démontrer des transactions et d'autres activités illégales qui ont eu lieu», précise Bruneau Laurette.

Il confie qu'il a fourni deux chèques et prévoit d'autres éléments et des révélations à ce sujet dans les prochains jours. «Je suis satisfait des développements dans cette affaire et je suis d'avis que cette enquête va aboutir sur d'autres choses que le public découvrira.»