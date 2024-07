Ile Maurice: Présidente et membres, tous du sérail MSM

Yusuf Abboobaker a pris sa retraite de l'Electoral Supervisory Commission (ESC) et de l'Electoral Boundaries Commission (EBC). Ces deux commissions ont désormais comme présidente Christine Sauzier. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que cette dernière, de même que les membres composant ces deux instances, sont tous des professionnels.

Qui sont également connus pour leur proximité avec le Mouvement socialiste militant (MSM)...

Même si on sait que le Premier ministre informe le leader de l'opposition quand un président ou un nouveau membre est désigné pour en faire partie, c'est surtout pour la forme car, la décision finale appartient au chef du gouvernement. Pour rappel, autrefois, ces deux commissions étaient composées de personnes de la trempe d'André Robert, Désiré Basset, de Narghis Bundhun et Dev Cowreea, entre autres. Ce dernier, proche de l'ancien ministre Satish Faugoo, avait été nommé par sir Anerood Jugnauth.

Christine Sauzier, la présidente actuelle, est en fait la conjointe de Maxime Sauzier, ancien parlementaire du MSM. Encore proche du parti soleil, il occupe le poste de chairman de Mauritius Telecom. Christine Sauzier est membre du board of directors de la Banque de Maurice. Elle siège également au sein du Financial Reporting Council et de Mauritius Business Group.

Zoom ensuite sur des membres. Sanjay Jérôme Bhunjun est chirurgien-dentiste. Il est d'ailleurs responsable du Dentistry Hub à la clinique C-Care Darné. Il nous revient que ce département a été inauguré en présence de Kobita Jugnauth, il y a quelque temps. Le chirurgien-dentiste, réputé dans son domaine, est proche de la famille Jugnauth. Yashvisingh Roopun est quant à lui non-executive director de Landscope Mauritius et touchait une allocation de Rs 70 000 mensuellement. Avocat de profession, il s'était décrit comme un «solda et militan» du MSM.

Vedita Peerun est pour sa part notaire de profession et sa famille a été toujours proche du MSM. Son père, Narainkrishna était le directeur du National Security Service entre 2002 et 2005. Il est actuellement à la Financial Crimes Commission. Avant d'occuper ce poste, il avait été nommé à la Disciplined Forces Service Commission et a été membre du board de l'Independent Commission against Corruption. Le frère de Vedita, Vikash, était candidat malheureux du MSM dans la circonscription de Belle-Rose-Quatre-Bornes (no 18) en 2019. Il a également été le directeur de la National Insurance Company Ltd.

Ammanah Ragavoodoo est, elle, avouée de Pravind Jugnauth et elle a représenté le leader du MSM dans plusieurs procès. Elle est connue pour être très proche des Jugnauth. Puis, il y a Shameenee Mootien, qui est senior associate au sein de la branche d'Edward Nathan Sonnenbergs (ENS) de Maurice. ENS est considérée comme la plus importante compagnie regroupant des hommes de loi d'Afrique. La branche locale est placée sous la houlette de Maxime Sauzier et de Thierry Koenig. Shadmeenee Mootien est membre de l'ESC et de l'EBC depuis 2021. Elle est avocate depuis plus de 18 ans et contrairement à d'autres, ne reçoit de «retainer fee» d'aucune institution publique.