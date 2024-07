Congo-Brazzaville: Examen d'État - L'inspecteur général donne le coup d'envoi de la publication des résultats

Chose promise, chose faite. L'Inspection générale de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté a respecté le chronogramme du processus de correction et de publication des résultats de la 58e session ordinaire de l'Examen d'État.

L'inspecteur général, Jacques Odia Musungay Kabeya, a annoncé, à la date prévue du 24 juillet, la publication des premiers résultats de l'Examen d'Etat, à l'issue de la délibération tenue le même jour, dans la salle des réunions du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté, sous la présidence de la ministre d'État, Raïssa Malu. "Nous avons respecté notre échéancier.

Nous avions dit à nos lauréats, aux parents et au public que la publication des résultats de la session 2024 de l'Examen d'État commencerait aujourd'hui, en date du 24 juillet, et chose faite. La délibération a eu lieu aujourd'hui, sous la supervision de madame la ministre d'État... Vous avez ce soir l'occasion de suivre les meilleurs lauréats, et c'est donc le début de la publication... Nous savons que pour obtenir son diplôme d'État, il faut réaliser plus ou moins 50% dans l'ensemble des épreuves et c'est ce qui a été respecté" , a-t-il déclaré dans une communication officielle.

Forte participation et réussite des filles...

%

Jacques Odia Musungay Kabeya a fait remarquer, à propos de la participation et la réussite des filles finalistes de l'Examen d'État : « C'est particulier cette année, on comprend mieux qu'il y a avancée, amélioration, le nombre des filles participantes a augmenté. À la province éducationnelle de Kinshasa, Mont Amba dont le siège est Limete, le taux de réussite des filles est de 74%, alors que celui de garçons est de 64%. C'est encourageant et il faudrait bien les féliciter.

À la province éducationnelle de Kinshasa-Plateau, dont le siège est à Kinkole, le taux de réussite est de 84% pour les filles, et 68% pour les garçons. À la province éducationnelle de Kongo central 1, avec comme siège Matadi, le taux est de 72% de réussite pour les filles et 53% pour les garçons. Il y a donc diminution pour les garçons, et chez les filles, c'est une montée assez bien remarquable. Pour la province éducationnelle de Kwilu dont le siège est Bandundu, il y a eu 66% de réussite pour les garçons, et 67% pour les filles. À l'Équateur 1, siège Mbandaka, il y a 67% de réussite pour les filles, et 63% pour les garçons. C'est à encourager, les filles sont revenues, je pense qu'elles ont compris pourquoi elles doivent être là, c'est la parité, il faut nécessairement encourager les filles à aller à l'école" .

Parlant de la publication des noms des meilleurs lauréats, l'inspecteur général a précisé : « Nous avions l'habitude de publier les noms des meilleurs lauréats. Il n'est pas bon de dire M. X ou Mlle Y est le(a) meilleur(e) lauréat(e) de son option pour sa province. Ce ne serait plus exposé sur la voie publique, dans les médias ou réseaux sociaux. Ce n'est pas bon, ce n'est pas cela protéger la vie individuelle des personnes" . Il a ajouté : « On publie la liste des écoles qui ont réalisé les pourcentages les plus élevés par rapport aux options qu'elles organisent. Nous conseillons à tous de ne pas aller dans des cybercafés pour obtenir les résultats, ça n'existe plus.

Le palmarès restera d'usage au sein de notre administration, et nous verrons les institutions qui pourront recevoir ce palmarès. Donc, on n'en aura plus dans les réseaux sociaux parce que ça nous emmène à des dérapages, à la fraude, à l'escroquerie, et à toutes sortes d'antivaleurs. Le candidat sera obligé de passer par les médias officiels, je parle des réseaux de télécommunications qui, en partenariat avec le ministère, fourniront les noms des candidats et les pourcentages qu'ils auront réalisés ".

Selon le communiqué de presse annonçant la publication de la liste des écoles dont les candidats ont réalisé les pourcentages les plus élevés (les meilleurs lauréats), " le taux de réussite pour l'ensemble de trente provinces éducationnelles traitées est de 60%" . Le pourcentage le plus élevé est réalisé par un candidat de l'Institut Mont Amba à Kinshasa, avec 91%, en option sciences. " Le jury a exprimé sa satisfaction quant aux innovations apportées à l'occasion de cette édition, lesquelles ont permis de publier les résultats dans les délais prévus. Ces innovations ont joué un rôle important dans la remise en état de la fiabilité du processus de correction de l'Examen d'État", conclut le communiqué de presse portant le sceau de Jacques Odia Musungay Kabeya.