Afrique: Transferts football - Mouvements des congolais au pays et à l'étranger

Des footballeurs congolais sont naturellement concernés par ce mercato d'été. Plusieurs ont changé des clubs au pays et à l'étranger.

Cadre de la sélection nationale depuis plusieurs années, Gaël Kakuta, sociétaire d'Amiens Sporting Club, pourrait découvrir un autre championnat, lui qui a joué en France, en Angleterre, au Pays-Bas, en Espagne, en Italie et en Chine. Le journal L'Equipe a révélé que le milieu offensif congolais est courtisé par Esteghlal Football Club, évoluant en Iran Pro League (D1 iranienne). Le vice- champion d'Iran serait en négociations avec le club amiénois pour recruter le joueur de 33 ans, formé à Chelsea. La même source évoque un contrat de deux saisons proposé par le club iranien.

Le contrat de Gaël Kakuta avec Amiens court jusqu'au 30 juin 2026. Son ancien coéquipier à Lens en Ligue 1 française, Simon Banza, actuellement au SC Braga au Portugal, intéresse des clubs en Angleterre et en Allemagne après une saison prolifique avec le SC Braga. Mais il effectue déjà la présaison avec Braga. António Salvador, président du club, est, pour sa part, soucieux de conserver son meilleur buteur. Braga ne sera contraint de le céder qu'en cas d'une grosse offre.

Intervenant sur Sport TV il y a quelques jours à l'occasion du "Braga day", événement qui réunit tous les membres du club, il a déclaré : « Nous savions qu'il y avait plusieurs acteurs sur le marché et Simon Banza pouvait et peut être l'un d'entre eux. Nous faisons attention à l'embauche d'autres grévistes. Simon Banza est un joueur qui aura 28 ans, il a réalisé une belle saison et on sait que plusieurs clubs s'intéressent à lui. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de proposition qui satisferait les intérêts du SC Braga et du joueur, et nous verrons donc ce qui se passera jusqu'au 31 août. Tout peut arriver ».

Pour sa part, le latéral gauche Thierry Lutonda a officiellement rejoint PEC Zwolle (D1 Pays-Bas) en provenance de Waalwijk. Il arrive libre et paraphe un contrat de deux saisons (jusqu'à 2026). C'est une belle opportunité pour l'arrière latéral gauche congolais qui va découvrir un club habitué de la D1 néerlandaise et continuer à grandir pour se refaire après une saison assez difficile où il avait perdu sa place de titulaire. Il a été recruté par une équipe ayant l'habitude de jouer le milieu de tableau mais qui ambitionne d'aller chercher une place européenne. Ancien joueur d'Anderlecht, Thierry Lutonda n'a disputé que treize matches la saison dernière.

Mazembe libère Mondeko, Likonza et Beya

Au pays, il y a du mouvement. Tenez, le Tout Puissant Mazembe de Lubumbashi a laissé partir ses deux capitaines. Depuis la soirée de mardi, Kevin Mundeko et Glody Likonza sont désormais liés à l'Union sportive de la Médina d'Alger (USM Alger). Libres depuis l'expiration de leur contrat avec Mazembe, le défenseur central et le milieu offensif ont signé respectivement pour deux et trois saisons avec ce club évoluant à la Ligue 1 Pro (première division algérienne) et qualifié pour la Coupe de la Confédération. L'USM Alger est engagée en C2 et fera son entrée lors du deuxième tour.

Les Algériens affronteront le vainqueur de la double confrontation entre Jamus Juba du Soudan du Sud face au Stade Tunisien. Pour sa part, l'attaquant Joël Beya quitte Mazembe et s'engage avec les Forces armées royales (FAR) de Rabat, au Maroc. Mazembe a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Il est sur les traces d'autres anciens du club qui sont passés par le Maroc comme Ben Malango, Arsène Zola, Deo Kanda, etc. Il va retrouver aux FAR son compatriote, le défenseur axial international Henock Inonga Baka, ancien du Daring Club Motema Pembe (Dcmp) et de Renaissance du Congo, en provenance de Simba SC (Tanzanie). Rival sempiternel de Mazembe, le FC Saint Eloi Lupopo, qualifié pour la Coupe de la Confédération, va renforcer son effectif après avoir libéré certains joueurs. On parle de la signature imminente de quatre joueurs, notamment le gardien de but Nathan Mabruki, ancien de DCMP, du défenseur central Andy Basisilua, en provenance de l'OC Renaissance de Kinshasa, de l'ailier Junior Mbele, en provenance d'Hassania Union Sport d'Agadir, au Maroc.

Âgé de 28 ans, l'ancien joueur de DCMP et de l'US Monastir est déjà à Lubumbashi. Et puis, on cite le nom du milieu offensif, Tychique Mosengo, ancien de V.Club de Kinshasa. Les Cheminots du Grand Katanga ont, par ailleurs, officialisé la signature de Lise Nyembo Ntumba, qui fut le fer de lance de l'attaque de Lubumbashi Sport la saison dernière. Ancien d'Etoile jaune avant de joindre Lubumbashi Sport, Lise Nyembo Ntumba a été auteur de douze buts la saison dernière au championnat de la Ligue nationale de football. Il sera un atout offensif supplémentaire pour le club bleu et or la saison prochaine et en Coupe de la Confédération.