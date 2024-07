Angola: FILDA 2024 - La fabrique Textaf produit 250 000 pièces de vêtements/mois

Luanda — Environ 250 mille vêtements sont produits chaque mois par l'entreprise textile Textaf, anciennement Africa Têxtil, a annoncé jeudi, à Luanda, son directeur général, Vidal Bazanini.

Se confiant à l'Angop, lors de la 39ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA), Vidal Bazanini a déclaré que l'usine, d'un investissement initial de 11 millions de dollars, produit principalement des literies et des uniformes.

Le responsable a souligné que l'usine emploie 610 travailleurs répartis dans deux usines situées dans les provinces de Cuanza-norte et Benguela. L'entreprise, a-t-il expliqué, a pour principaux clients des hôtels et des entreprises de vêtements et a l'intention d'exporter bientôt ses produits.

À son tour, la porte-parole de l'usine de vêtement Lion, Joana Lino, a déclaré qu'elle produisait un total de quatre mille pièces de vêtements par mois, vendues dans des institutions publiques et privées. "Notre entreprise travaille avec des tissus finis et nous continuerons à contribuer à la croissance économique de l'Angola", a-t-il souligné.

Pour sa part, le président de l'Association des Industries Textiles et Habillement (AITECA) d'Angola, Luís Henriques, a assuré que l'industrie textile du pays est de plus en plus solide et que le nombre d'usines textiles augmente.

"Aujourd'hui, nous avons des industries verticalistes qui produisent déjà des tissus, je parle d'accessoires tels que des usines de fils, des usines de boutons, des usines d'élastiques, des aiguilles et d'autres accessoires très importants pour le processus de fabrication", a-t-il indiqué.

La FILDA est la plus grande vitrine pour présenter l'Angola au monde sur son économie et sa production nationale, avec des exposants nationaux et étrangers.

La 39ème édition du salon se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés, dont 42 mille espaces d'exposition ludiques. Sa réalisation dans la Zone Économique Spéciale constitue une invitation directe ou indirecte à investir en Angola.