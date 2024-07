Angola: Le secteur industriel souhaite que la Chine soit l'un des plus grands importateurs de produits nationaux

Luanda — La secrétaire d'État au Commerce et Services, Augusta Fortes, a assuré jeudi, à Luanda, que le secteur travaillait à faire de la Chine l'un des plus grands importateurs de produits non pétroliers de l'Angola.

Augusta Fortes, qui intervenait à l'ouverture de la 15ème rencontre des hommes d'affaires pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et les pays africains de langue portugaise (PALOP), à la FILDA, a souligné que dans cette édition l'accent est mis sur la diversification de l'économie.

"La République de Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Angola et, ces dernières années, elle a été la principale destination du pétrole, et le défi pour les années à venir est de faire de la Chine le principal importateur de produits angolais non pétroliers", a-t-il indiqué.

Les deux pays, a-t-il expliqué, développent des partenariats stratégiques dans plusieurs secteurs, avec une attention particulière à la construction, aux mines et à la céramique.

D'autre part, selon le secrétaire d'État, l'Exécutif développe une série de politiques économiques et sociales de consolidation budgétaire, de réorganisation et de modernisation des organismes souverains, outre la restauration, la construction d'infrastructures sociales et la formation du personnel.

Il a ajouté que les politiques visent à améliorer l'environnement des affaires, à simplifier les procédures, à réduire la bureaucratie dans les questions liées à l'importation et à l'exportation afin d'attirer des investissements privés spécialisés et de qualité.

Le secrétaire d'État a également ajouté que le pays travaille à la réforme des politiques agricoles qui promeuvent une agriculture durable et sûre à travers des actions qui incluent des mesures publiques d'incitation pour les secteurs de l'agriculture, de la pêche et du tourisme, afin de garantir la qualité de vie de la population.

"L'Angola traverse une période de transformation économique et sociale motivée par la détermination de diversifier l'économie et de promouvoir le développement durable, dans ce contexte, la coopération internationale et les partenariats stratégiques sont des piliers fondamentaux pour atteindre ces objectifs", a-t-il souligné.

A l'occasion, des accords de coopération commerciale ont été signés entre Wonder Kicks Investment Consultancy Co. Ltd et ZAHAB MINERALS - Mineração & Comercio Lda, ainsi qu'entre Wonder Kicks Investment Consultancy Co. Ltd et Humbertico-Comércio, Indústria e Pesca Lda.

Wonder Kicks Investment Consultancy Co. Ltd a également signé un mémorandum avec ESG-Executive Service Global-Comércio e Serviços, Lda et Africaget & Associados.