Angola: Le pays au pré-lancement de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté

Luanda — Le Gouvernement angolais a réaffirmé mercredi, à Rio de Janeiro, au Brésil, que l'éradication de la pauvreté dans toutes ses dimensions est un impératif éthique, social, politique et économique pour toute l'humanité.

La position de l'Angola a été exprimée par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano, lors de la formalisation et du pré-lancement de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, dans le cadre de la réunion ministérielle du G20 sur le développement, présidée par le président du Brésil, Lula da Silva.

Dans son discours, José de Lima Massano, à la tête de la délégation angolaise, a considéré l'événement comme opportun et pertinent, à la lumière des priorités du pays et conformément aux objectifs du Plan de Développement National 2022-2027, en matière d'éradication de la faim et de la lutte contre la pauvreté. Il a affirmé que l'éradication de la pauvreté sous toutes ses dimensions est un impératif éthique, social, politique et économique pour toute l'humanité.

Le président Lula da Silva a dit qu'« au XXIe siècle, rien n'est plus absurde et inacceptable que la persistance de la faim et de la pauvreté, alors que nous disposons de tant d'abondance, de tant de ressources scientifiques et technologiques et de la révolution de l'intelligence artificielle ».

L'événement visait à élargir les bases de l'éradication de la faim, de la pauvreté et des inégalités dans le monde. Avec la formalisation et le pré-lancement de l'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, les conditions sont créées pour que les pays et les institutions du monde entier se joignent à l'initiative.

La réunion a établi un mécanisme pratique pour mobiliser les ressources financières et les connaissances de divers pays et entités internationales pour soutenir la mise en oeuvre et l'expansion, à l'échelle mondiale, des actions, des politiques publiques et des programmes efficaces développés par différents pays et institutions pour lutter contre les inégalités et la pauvreté.

L'Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté a été approuvée par acclamation par les membres du G20 et devrait être lancée définitivement et officiellement entre les 18 et 19 novembre prochains, à Rio de Janeiro, lors du sommet des dirigeants du groupe.

L'Alliance aura ses sièges à Brasilia et à Rome, la capitale de l'Italie.