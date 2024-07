Angola: Le Premier ministre portugais fait ses adieux au Président João Lourenço

Luanda — Le Premier ministre du Portugal, Luís Monténégro, a fait ce jeudi soir, ses adieux au Président de la République, João Lourenço, après trois jours de visite officielle en Angola, pour renforcer la coopération bilatérale.

Au Palais Présidentiel, Luís Monténégro a reçu des honneurs militaires d'adieu, après une brève rencontre avec l'homme d'État angolais. La signature de 12 accords, un forum d'affaires Angola-Portugal dans le cadre de la Foire Internationale de Luanda (FILDA) et un voyage à Benguela, où il a visité le projet du Corridor de Lobito, ont été quelques-uns des points forts du programme de visite du chef du Gouvernement portugais.

Le programme en Angola a commencé avec la cérémonie de dépôt d'une couronne de fleurs au Mémorial d'Agostinho Neto, premier Président de la République d'Angola. Cela a été suivi d'une rencontre avec le Président de la République, João Lourenço, puis avec les délégations élargies, qui s'est terminée par des interventions des deux chefs de gouvernement et une conférence de presse.

A l'occasion, le Premier ministre portugais a annoncé une augmentation de 500 millions d'euros de la ligne de crédit pour l'Angola, fixée auparavant à deux milliards d'euros. Les conversations ont abouti à la signature de plusieurs instruments juridiques, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la formation du personnel, des finances et du tourisme, entre autres.

Conformément à son agenda, Luís Monténégro a visité l'Ecole Portugaise de Luanda, la Fortaleza de São Miguel, une fortification militaire du XVIe siècle devenue musée après l'indépendance de l'Angola et qui, entre 2009 et 2013, a fait l'objet de travaux de réhabilitation. La deuxième journée s'est concentrée sur l'aspect économique, l'un des piliers de ce voyage, en commençant par la visite à deux entreprises.

Il s'agit de Powergol, originaire de Braga (Portugal) et active dans le secteur de l'énergie et des équipements électriques (avec un accent sur la formation du personnel), et Refriano, une entreprise angolaise leader dans la production de boissons.

Dans l'après-midi, Luís Monténégro a visité, à la FILDA, le pavillon portugais et plusieurs stands d'entreprises portugaises et angolaises, et a clôturé le Forum d'Affaires Angola-Portugal, consacré au thème du secteur agroalimentaire. Ce jeudi, troisième et dernier jour de la visite, il s'est déroulé presque entièrement dans la province de Benguela, à l'ouest de l'Angola, où le premier ministre portugais a visité l'un des projets de développement les plus emblématiques du pays, le Corridor de Lobito.

Grâce au financement des États-Unis et de l'Union européenne, le corridor de Lobito relie les provinces de Benguela, Huambo, Bié et Moxico et intègre, comme infrastructure, le port de Lobito, le terminal Minier, l'aéroport de Catumbela et le Chemin de Fer de Benguela (CFB). Ce chemin de fer s'étend aux zones minières de la Copperbelt, en Zambie, et du Katanga, en République démocratique du Congo (RDC), favorisant des exportations plus rapides et plus compétitives de cobalt, de cuivre et d'autres minerais de ces pays.

A Benguela, le premier ministre portugais a commencé par rencontrer le gouverneur de la province, Luís Manuel da Fonseca Nunes, et a visité les futures installations du Consulat général du Portugal. Cela a été suivi d'une visite à la plus grande centrale solaire photovoltaïque d'Angola, la Centrale Solaire de Biópio, et au port de la ville de Lobito, avant d'arriver aux Chemins de Fer de Benguela et à Lobito Atlantic Railway (LAR), le consortium formé par Trafigura, Mota-Engil et Vecturis qui gère la concession pour une durée de 30 ans.