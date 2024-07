Angola: FILDA2024 - Des compagnies d'assurance présentent des services innovants

Luanda — Plusieurs compagnies d'assurance présentent, à la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), des solutions et services innovants pour les domaines commercial, technologique et sanitaire.

Nossa Seguros a apporté à l'événement des solutions technologiques en termes d'application de gestion des clients et de participation des sinistres, ainsi que de suivi de l'ensemble du portefeuille d'assurance. Selon le directeur commercial de Nossa Seguros, Bruno Tristão, l'application facilitera le service aux assurés et permettra aux clients potentiels de simuler une assurance.

La directrice du marketing et des clients de Fidélité, Jessica Von Haff, a souligné que son entreprise se concentre sur la clientèle entrepreneuriale, en offrant des services diversifiés aux employés et en garantissant la protection des institutions et des travailleurs, en particulier ceux travaillant dans le commerce. Pour sa part, Aríete Alexandre, du groupe Unisaúde Seguros, a fait savoir que l'entreprise présente un modèle de solutions à 360 degrés, qui comprend le contrôle, le traitement et la prévention des maladies.

Cette gestion, a-t-elle expliqué, se fait à travers le contrôle des coûts, le traitement des maladies avec des médicaments et des médecins actifs dans le contrôle des entreprises assurées. "Les médecins surveillent les patients hospitalisés, prennent en charge les cas plus graves et prévoient la mise en place d'un programme de soins de santé complet, entre autres, ce qu'on appelle le concept à 360 degrés", a-t-elle souligné.

La FILDA est la plus grande vitrine pour présenter l'Angola au monde sur son économie et sa production nationale, avec des exposants nationaux et étrangers. La 39ème édition du salon se déroule sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », sur une superficie de 144 mille mètres carrés, dont 42 mille espaces d'exposition ludiques.

La bourse des affaires, qui compte plus de 1.350 exposants de l'édition précédente, est la plus grande vitrine de la promotion nationale, de la conduite des affaires et de la promotion de l'emploi. En fait, le caractère international de la FILDA a également une empreinte sur la promotion de la diversification de l'économie. Sa réalisation dans la ZEE - Zone Économique Spéciale, Luanda - Bengo est une invitation directe ou indirecte à investir en Angola.