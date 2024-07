Angola: L'UIF réaffirme l'engagement de l'Exécutif dans la lutte contre la criminalité économique

Uíge (Angola) — L'Exécutif angolais reste engagé dans la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, a réaffirmé jeudi, dans la ville d'Uíge, le directeur général adjoint de l'Unité d'Information Financière (UIF), António dos Santos.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier sur le rôle de l'UIF dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le responsable a déclaré que l'efficacité dans la lutte contre ces fléaux vise à maintenir de bonnes relations de coopération avec les organisations internationales et régionales.

C'est pourquoi, a-t-il poursuivi, l'accent mis sur l'action de formation, en cours dans le pays, vise à renforcer le volet de formation technique, dont la mission est de garantir l'intégrité du système financier, en premier lieu, et du système économique en général.

En ce qui concerne la formation technique du personnel des secteurs public et privé, il a affirmé que plus il y a de contrôle sur ceux qui participent à l'activité de prévention et de lutte contre la délinquance financière et autres délits connexes, meilleurs sont les résultats de toute leur action.

Concernant la tenue de l'événement, il a expliqué qu'il vise à aligner les connaissances du personnel des institutions les plus diverses qui composent le Système National de prévention et de lutte contre ces maux, les ayant considérés comme importants dans la mise en oeuvre des actions et mesures nécessaires à leur la robustesse, la recherche de l'efficacité et les orientations internationales définies en la matière.

À son tour, la vice-gouverneure pour le secteur politique, social et économique, Sónia Arlete Domingos Cahombo, a considéré le thème abordé lors de l'atelier comme important, justifiant qu'il vise à partager les expériences entre les autorités nationales pertinentes au système national de prévention et lutter contre le blanchiment d'argent, les crimes sous-jacents, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Réalisée dans l'un des hôtels de la ville d'Uíge, la rencontre a discuté de « l'importance de coordonner l'UIF, dans le cadre du système de prévention de Blanchiment de capitaux, du Financement du Terrorisme», « le rôle de l'UIF dans l'enquête sur des crimes financières et économiques » et d'autres thèmes.

Y ont participé des fonctionnaires et des employés du Bureau du Procureur Général de la République (PGR), de l'Investigation Criminelle (SIC), de l'Information et de la Sécurité de l'État (SINSE), de la Police Douane et Fiscale, de l'Administration Générale des Impôts (AGT), du Service de Migration et Etrangers (SME), de l'Ordre des Avocats d'Angola. Association (OAA) et banques commerciales de la province d'Uíge.