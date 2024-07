Maroc: Al Haouz - M. Baraka s'enquiert du programme de renforcement des services territoriaux et lance la mise à niveau d'une section de la RN7

Le ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, a effectué, jeudi, une visite de terrain dans la province d'Al Haouz, au cours de laquelle il s'est enquis de l'état d'avancement du programme de renforcement des services territoriaux avec les moyens logistiques nécessaires de lutte contre les catastrophes naturelles, et procédé au lancement des travaux de mise à niveau d'une section de la Route Nationale N°7 reliant Al Haouz à Taroudant.

Ainsi, le ministre a visité le Parc Provincial relevant de la direction provinciale de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau à Al Haouz, l'occasion de s'informer de près de l'état d'avancement du projet de renforcement des services territoriaux par les moyens logistiques adéquats pour faire face aux effets des catastrophes naturelles, notamment à travers l'acquisition de matériel de travaux publics.

A cette occasion, le ministre a procédé à la mise en place de l'unité régionale d'intervention d'urgence et à la remise des clés des engins aux membres de cette unité. Doté d'une enveloppe budgétaire de 161 millions de dirhams (MDH), ce projet est destiné aux régions de Marrakech-Safi, Beni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet et Souss-Massa, souligne-t-on.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, M. Baraka a indiqué qu'après le séisme qui a secoué la province d'Al Haouz, il a été nécessaire de doter ladite province de matériel et d'engins destinés à l'intervention urgente, notamment l'ouverture et l'entretien des routes et pistes rurales, les opérations de déneigement ou encore pour l'intervention en cas d'inondations, en particulier en cette période estivale connue pour des averses.

L'objectif ultime est de renforcer l'accès des citoyens à leurs douars et de donner un nouvel élan au développement de cette province, conformément aux Hautes Orientations Royales, a-t-il expliqué. Par la suite, dans la commune de Ouirgane, M. Baraka a donné le coup d'envoi des travaux de mise à niveau de la section de la RN7 entre les points kilométriques 210+300 et 244+093, reliant les communes de Ouirgane, Imgdal, Ijoukak et Talat N'Yaaqoub, sur une longueur de 33,8 kilomètres.

Ce projet, dont la réalisation mobilise une enveloppe budgétaire de 379 MDH, s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence de requalification des provinces touchées par le séisme du 8 septembre 2023.

Il vise aussi à améliorer les conditions de desserte et à renforcer les infrastructures routières reliant les provinces d'Al Haouz et de Taroudant, afin de renforcer la dynamique socio-économique et touristique de ces deux parties du territoire national. Pour M. Baraka, ce projet intervient conformément aux engagements pris dans le cadre des Hautes Orientations Royales, visant la mise à niveau et la reconstruction des routes endommagées par le séisme.

Les travaux programmés prévoient l'élargissement de cette importante route nationale en passant de 4 à 7,5 m et la mise à niveau de ce tronçon routier, a-t-il précisé. Ce projet permettra de donner une nouvelle impulsion à l'activité touristique au niveau de la région, en assurant une liaison de qualité entre Al Haouz et Taroudant, contribuant ainsi au renforcement de la connexion entre les provinces du Royaume, a-t-il conclu.