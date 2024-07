Burkina Faso: Face aux violences, des milliers de personnes se réfugient au Niger

La récente dégradation de la situation sécuritaire au Burkina a contraint des dizaines de milliers de personnes à se réfugier au Niger. C'est le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui s'en alarme (dans un communiqué publié le 23 juillet). Le HCR relève que cet afflux massif exacerbe une situation déjà « désastreuse » dans la région de Tillabéry.

Le HCR s'est penché sur les conséquences des attaques menées de fin mai à début juin 2024 au Burkina Faso par les « groupes armés non-étatiques », à savoir les jihadistes du Jnim, le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans, lié à al-Qaïda. Ces attaques ont été menées dans les communes de Mansila, Kantchari et Sempelga, dans la région burkinabè du Sahel. Ces trois seules attaques ont « forcé plus de 3 000 demandeurs d'asile burkinabè à fuir vers Téra, dans la région de Tillabéry au Niger ». Une région où les déplacés internes nigériens sont déjà très nombreux.

Au total, à ce jour, les Nations unies recensent « au moins 153 000 déplacés internes nigériens et plus de 36 000 demandeurs d'asile burkinabè » dans la région de Tillabéry. Une situation qui « met à rude épreuve les ressources locales et la résilience des communautés d'accueil. » Outre les déplacements de population, le HCR explique que « les attaques et les affrontements incessants [...] compliquent également l'accès humanitaire et les efforts de protection. »

Le HCR s'efforce de soutenir les autorités nigériennes pour l'enregistrement des demandeurs d'asile, la fourniture de soins médicaux ou de vêtements. L'agence onusienne pointe surtout un « besoin immédiat de nourriture, d'abris d'urgence et de latrines » et de « modernisation des points d'eau. »