Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Juillet 2024

Niger : An I du Cnsp – « La conquête de la souveraineté passe par l’exploitation des ressources nationales au profit de nos populations » (Président Tiani)

Dans son adresse à la Nation de le jeudi 25 juillet 2024 à l’occasion du 1er anniversaire de l’avènement du Cnsp au pouvoir au Niger, le Chef de l’État, le General de Brigade Abdourahamane Tiani a déclaré que « la conquête de la souveraineté passe avant tout par l’exploitation des ressources nationales au profit de nos populations ».« C’est à cette fin, que j’ai lancé dans toutes les régions du pays le programme de grande irrigation dont l’objectif vise à assurer l’exploitation optimale des potentialités agropastorales en vue de l’atteinte de notre souveraineté alimentaire », a fait savoir le Président du conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie. (Source : ANP)

Gabon : La création des mutuelles pour lutter contre la précarité des Gabonais

Il devrait être un des premiers à être soumis à l’examen du Parlement de la transition dès la rentrée de septembre prochain. Au Gabon, le Conseil des ministres a adopté le 23 juillet dernier un projet de loi fixant les règles inhérentes à la création, l’organisation et au fonctionnement des mutuelles. Face à la détresse grandissante des populations et les difficultés observées ces dernières années dans la prise en charge de la CNAMGS, encourage désormais à la mise en place dans le pays de ces structures qui compléteront ainsi les dispositifs de protection sociale existants.

Ces mutuelles, comme dans de nombreux autres pays, seront chargées d’assurer la couverture sociale de base et complémentaire, en particulier pour les risques de maladie et de vieillesse, contribuant de ce fait à la solidarité sociale et à la lutte contre la précarité dans divers secteurs, précise le communiqué du Conseil des ministres. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Zakaria Chetou alias Noureddine écope la peine maximale

Première affaire à être jugée, première condamnation dans cette première session criminelle de Bangui, ouverte le lundi 22 juillet. La Cour d’appel de Bangui a reconnu Zakaria Chetou alias Noureddine, coupable d’homicide volontaire et l’a condamné par conséquent à une peine de travaux forcés à perpétuité. A la barre, Zakaria Chetou alias Noureddine est présenté comme l’un des anciens leaders des groupes d’autodéfenses du Km5 dans le 3ème arrdt de Bangui. Ce dernier a été placé sous mandat de dépôt depuis janvier 2021 pour homicide volontaire. (Source : abangui.com)

Crise Bénin-Niger - Les premiers éléments sur les discussions entre Talon et les émissaires de Tiani

Présents à Cotonou dans l’après- midi du mercredi 24 Juillet 2024, les membres de la délégation nigérienne conduite par le directeur de cabinet du général Abdourahamane Tiani ont échangé durant deux heures d’horloge avec le président Patrice Talon. Les échanges ont eu lieu en présence des deux anciens présidents béninois, facilitateurs de cette rencontre.

Selon les premiers éléments des échanges reçus par « Africaho »,les sujets de discussion ont tourné autour de l’origine de la crise qui divise les deux pays et l’existence de base militaire française au nord du Bénin pour former des terroristes et déstabiliser le Niger. La délégation nigérienne a exprimé ses vives préoccupations quant à la stricte application par le Bénin des sanctions économiques de la Cédéao contre le Niger.

Ces mesures ont entraîné des conséquences sur l’approvisionnement en médicaments et ont entravé le transit de véhicules militaires au port de Cotonou. Les émissaires du général de brigade Abdourahamane Tiani vont finir leur mission au Bénin ce jeudi 25 Juillet après plusieurs séances de travail avec les autorités béninoises. (Source : acotonou.com)

Sénégal : JO Paris 2024 - Combe Seck- L’espoir olympique du canoë-kayak sénégalais

Combe Seck, est une céiste sénégalaise qui s’est forgée une réputation de vice-championne d’Afrique. À 29 ans, elle est sur le point de réaliser son rêve en participant aux Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris, où elle portera fièrement le drapeau sénégalais aux côtés de Louis François Mendy. Sa carrière sportive démarre en force aux Championnats d’Afrique de course en ligne de canoë-kayak en 2013 à Tunis, où elle obtient la médaille de bronze au K2 500 mètres.

Ce premier succès est suivi par une médaille de bronze en K1 5000 mètres aux Championnats d’Afrique de 2016, consolidant sa position parmi les meilleures céistes du continent. Combe Seck s’entraîne depuis plus d’un an à l’ASL, le club de canoë-kayak de Saint-Laurent-Blangy, tout en étant sociétaire du club de Ouakam. Ce déménagement stratégique en France lui permet de bénéficier des meilleures conditions d’entraînement pour maximiser ses performances olympiques. (Source : adakar.com)

Frontière Algérie/Mali - Des affrontements violents entre l’armée et les terroristes à TINZAOUATENE

L'État-Major Général des Armées informe l'opinion nationale que ce jeudi 25 juillet 2024, une patrouille des FAMa dans la zone de TINZAOUATENE, localité située à 233 km au nord-est de KIDAL à la frontière algérienne, a fait l'objet d'une attaque terroriste. Une vive réaction des FAMa est actuellement en cours et déjà une lourde perte est enregistrée du côté des groupes terroristes. L'Etat-major suit avec une attention particulière cette situation et donnera plus d'informations et de précisions au fur et à mesure de l'évolution. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Le Président du Faso échange avec le chef du parlement malien

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience, le jeudi 25 juillet 2024, le président du Conseil national de transition (Cnt) du Mali, le Colonel Malick DIAW à la tête d’une délégation de parlementaires maliens présente au Burkina Faso dans le cadre d’une visite officielle. Le Colonel DIAW a dit être venu rendre une visite de courtoisie au Président du Faso, lui transmettre les salutations fraternelles et chaleureuses de son frère et ami, le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition du Mali, et remercier le peuple frère du Burkina Faso pour tous les efforts consentis au profit du peuple malien.(Source :Burkina24)

Cote d’Ivoire : District d’Abidjan - L’opération de déguerpissement tourne à l’affrontement à Adjamé Village

L’opération de déguerpissement menée par le District d'Abidjan à Adjamé Village (dans la commune d’Adjamé) a dégénéré en violents affrontements dans la matinée du jeudi 25 juillet 2024. Des riverains, opposés à la démolition de leurs commerces ou habitations ont réagi avec une extrême violence, transformant les rues en véritables champs de bataille. Dès les premières heures de la matinée, les agents du District, chargés de mener à bien cette opération, se sont retrouvés confrontés à une farouche résistance.

Les habitants, déterminés à défendre leurs biens, ont érigé des barricades et lancé des projectiles sur les agents. Les jets de pierres ont rapidement dégénéré en affrontements plus violents, mettant en péril la sécurité de tous les intervenants. Face à l'escalade de la violence, les forces de l'ordre ont été requises pour intervenir pour de rétablir le calme. Les policiers ont dû faire usage de la force pour disperser les manifestants et sécuriser la zone. (Source : abidjan.net)