Burkina Faso: Direction régionale des douanes de l'Ouest - Des produits de contrebande de plus de 31 millions de francs CFA saisis

La direction régionale des douanes de l'Ouest a présenté, le jeudi 25 juillet 2024 à Bobo-Dioulasso, au cours d'une conférence de presse, des produits de contrebande saisis lors des opérations de contrôle.

Courant mai 2024, la brigade mobile des douanes de Bobo-Dioulasso a, au cours des opérations de contrôle, fait trois importantes saisies de produits de contrebande. Le « butin » a été présenté aux Hommes de médias, le jeudi 25 juillet 2024, lors d'un point de presse à Bobo-Dioulasso.

Il s'agit d'une première saisie de 4 000 munitions de calibre 9 millimètres, de 9 600 d'amphétamine (60 kilogrammes) et de 360 tubes de pommade anti-inflammatoire dissimulés dans des compartiments spécialement conçus d'un car de transport en commun. La valeur totale de cette saisie est estimée à

31 500 000 F CFA. La deuxième saisie concerne un véhicule de transport de bétail où étaient dissimulées 13 000 plaquettes d'amphétamine d'une valeur estimée à 47 500 000 FCFA.

Selon le directeur adjoint des douanes de l'Ouest, Moumini Dérra, c'est lors d'une inspection que les agents ont découvert un faux réservoir spécialement conçu, aménagé et apposé sur le camion pour servir de cachette des colis suspects. La troisième saisie a été faite dans un car de transport en commun immatriculé à l'étranger. « C'est à la suite d'un contrôle routier et avec leur expérience et leur vigilance que nos agents ont découvert des cachettes spécialement aménagées à l'intérieur du car contenant 8 330 plaquettes d'amphétamines et 2 000 détonateurs d'explosifs », a-t-il souligné.

La valeur totale de ladite saisie est estimée à 98 995 000 FCFA. A écouter le directeur adjoint des douanes de l'Ouest, alors que le dossier était en instruction, des informations ont permis de découvrir d'autres cachettes où étaient dissimulées, dans des cavités spécialement aménagées, 14 bonbonnes de mercure d'un poids total de 490 kilogrammes.

Des produits d'une valeur de 177 995 000 F CFA

Ces méthodes de dissimulation montrent l'ingéniosité croissante des trafiquants pour éviter la détection par les services de contrôle des douanes. Ces trois importantes saisies couvrent des marchandises frauduleuses d'une valeur totale de

177 995 000 FCFA. Pour Moumini Dérra, cette saisie est, non seulement, le fruit du professionnalisme et la détermination des services de douanes dans la lutte contre la contrebande, mais aussi la parfaite collaboration de la population. « C'est ensemble que nous allons fortement lutter contre ce fléau dont les effets sont néfastes sur notre économie et surtout sur la sécurité et la santé publique », a-t-il indiqué.

Les inquiétudes des journalistes ont porté essentiellement sur l'entêtement des contrebandiers à faire le trafic des amphétamines, la zone de saisie et la destination finale des produits. En ce qui concerne la première préoccupation, les conférenciers ont expliqué que la drogue saisie est très prisée par la jeunesse et coûte extrêmement chère.

De ce fait, les contrebandiers se font beaucoup de sous en faisant entrer ce produit dans le pays. Selon l'inspecteur divisionnaire des douanes, Simon Tinguéri, les saisies ont été faites dans la région douanière de l'Ouest sans aucune autre précision pour des raisons de confidentialité, répondant à la question sur la zone de saisie.

Pour la destination, aucune destination n'a été précisée. En outre, les conférenciers ont indiqué que les munitions saisies auraient pu servir à garnir au moins 167 pistolets automatiques avec chacun un chargeur de secours. Pour la direction régionale des douanes de l'Ouest, cette conférence de presse sonne comme une sensibilisation du public et une invite à la collaboration de tous afin de faire barrage à la contrebande dont les effets néfastes ne sont plus à démontrer.