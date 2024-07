Ile Maurice: Cyclisme sur route - Kimberley Lecourt-Pienaar peut voir grand

S'il y a bien une athlète mauricienne qui peut nourrir l'espoir de réaliser un résultat lors de ces Jeux olympiques de Paris 2024, c'est bien Kimberley Lecourt-Pienaar.

On la savait dotée d'un énorme potentiel mais c'est cette année qu'elle a vraiment explosé. Son arrivée au sein de l'équipe professionnelle belge, AG Insurance-Soudal, cette saison, lui a permis de prendre une autre dimension. On peut dire que l'année 2024 est vraiment celle de Kimberley Lecourt-Pienaar. Les progrès qu'elle a réalisés sont gigantesques. Après avoir terminé plusieurs fois dans le Top 10 de courses de très haut niveau, dont un certain Paris-Roubaix le 6 avril dernier, la cycliste a signé sa première victoire sur le World Tour UCI féminin le 14 juillet dernier lors de la 8e et dernière étape du Tour d'Italie.

Un sacré exploit ! Elle fait partie des meilleures au monde et demeure une candidate potentielle au podium de la course en ligne des JO parisiens prévue le dimanche 4 août sur une distance de 158 kilomètres. N'ayant pas de coéquipières, contrairement à ses principales adversaires, notre compatriote devra user de son sens tactique pour réaliser un résultat. Elle en est tout à fait capable.

Christopher Lagane : «Montrer le maillot mauricien»

Pour Christopher Lagane, être présent sur la ligne de départ aux JO est déjà un accomplissement. Le sociétaire du Faucon Flacq SC-KFC-Pepsi s'est imposé comme le leader du peloton mauricien depuis quelques années déjà. Il s'est montré régulier sur la scène africaine ces dernières saisons et sa présence au départ de cette épreuve prestigieuse n'est pas le fruit du hasard. Il n'empêche qu'il aura du mal à réussir un résultat avec le plateau très relevé qui se présentera à lui.

Christopher essaiera de montrer le maillot mauricien et terminer la course sera déjà un bon résultat au bout de 273 kilomètres très éprouvants. En tout cas, notre compatriote prendra le départ dans une très bonne condition physique après un stage d'un mois en France.

«J'aimerais, si j'en ai la possibilité, me retrouver au sein d'une échappée et montrer le maillot national. Mais c'est déjà un rêve qui se réalise que d'évoluer aux côtés des meilleurs cyclistes au monde. Je vais défendre les couleurs de Maurice au mieux de mes capacités», a indiqué le double champion de Maurice 2024.

Fiches

Nom: Lecourt-Pienaar

Prénom: Kimberley

Age: 28 ans

Discipline: cyclisme sur route (course en ligne)

Participation a des Olympiades: première

En compétition le dimanche 4 août à 16h

Palmarès: vainqueure de la 8e étape du Tour d'Italie féminin, championne de Maurice 2024 de la course en ligne et du contrela-montre individuel, 10e de Paris-Roubaix femmes, 4e au classement général final du Tour de Catalogne femmes

Nom: Lagane

Prénom: Christopher

Age: 25 ans

Discipline: cyclisme sur route (course en ligne)

Participation a des Olympiades: première

En compétition le samedi 3 août à 13h

Palmarès: Troisième au classement général et vainqueur de la dernière étape du Tour d'Algérie, champion de Maurice 2024 de la course en ligne et du contre-la-montre individuel, médaillé d'or du relais mixte avec l'équipe de Maurice aux Jeux d'Afrique au Ghana