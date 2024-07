Cameroun: Fin de formation de la 19ème promotion de l'Ecole Supérieure Internationale de Guerre de Yaoundé

Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense a présidé la cérémonie de la sortie des officiers supérieurs arrivés en fin de formation le mercredi 24 juillet 2024 à l'ESIG de Yaoundé au Cameroun.

Cette 19ème promotion a 61 officiers supérieurs issus de 24 pays à savoir le Gabon, le Cameroun Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, l'Union des Comores, la République du Congo, la Côte d'Ivoire, la France, le Ghana, la Guinée, la Guinée Équatoriale, Madagascar, le Mali, le Royaume de Malte, la République Islamique de Mauritanie, le Niger, le Nigéria, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad, le Togo et la Tanzanie.

Pendant cette période de 11 mois, la formation était axée sur la vision prospective sur le monde et sur l'Afrique, la stratégie et art de la guerre, actions interministérielles et sécurité, management, leadership et anticipation dans différents corps des armées Terre, Air et ces officiers supérieurs sortent nantis du brevet d'études militaires supérieures (BEMS) du 2e degré. Le BEMS2 de l'ESIG est co-signé par le Ministre Délégué à la Présidence, chargé de la Défense et l'ambassadeur de France.

Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense Joseph BETI ASSOMO lors de son discours a félicité les lauréats tout en réitérant les aptitudes des officiers supérieurs des armées formés à l'Ecole Supérieure Internationale de guerre de Yaoundé. Après leur formation, les lauréats sont capables de commander de grandes unités, d'exercer des responsabilités dans des états-majors d'Armée, interarmées et interalliés au sein des directions et des services, exercer des responsabilités dans des organismes ministériels et interministériels où se conçoit et se conduit la politique de défense et de sécurité.

Cette sortie s'est déroulée en présence de l'Ambassadeur de France au Cameroun S.E Thierry Marchand, du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Défense chargé de la Gendarmerie Nationale ETOGA GALAX Yves Landry, Commandant de la Division de la Sécurité Militaire le Colonel Émile Joël BAMKOUI, des officiers supérieurs et officiers généraux et plusieurs membres des familles venus se réjouir avec les lauréats.