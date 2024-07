Algérie: La pièce de théâtre " 132 ans pour que nul n'oublie " présentée à Alger

La générale de la pièce de théâtre, "132 ans, pour que nul n'oublie", une dramaturgie regroupant les extraits de trois textes d'Ould Abderrahmane Kaki, a été présentée, mercredi au Théâtre national Mahieddine Bachtarzi (TNA).

Mis en scène par Mohamed Takired sur un texte tiré des pièces, "132 ans" (1962), "Ya chaâb Ed'Dhelma" (ô peuple de la nuit- 1963) et "Ifrikya qabl el âam 1" (Afrique avant l'an un - 1963), du grand dramaturge, Abdelkader Ould Abderrahmane, dit "Abderrahmane Kaki" (1934-1995), le spectacle, exécuté par le TNA, a été produit par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit dans le cadre des célébrations du 62e anniversaire de la fête d'Indépendance et de la Jeunesse.

Devant un public très nombreux, le spectacle s'est déroulé en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, de hauts responsables au ministère des Moudjahidine et des Ayants droit et de plusieurs membres des délégations africaines qui ont pris part au Séminaire international sur la Révolution algérienne dans sa dimension africaine, tenu à Alger les 23 et 24 juillet sous le slogan, "Algérie-Afrique, une mémoire commune, un seul destin et un avenir prometteur".

Ce "nouveau texte-synthèse" de trois grandes œuvres de Kaki, est, selon le metteur en scène, "le fruit d'un atelier d'écriture" qu'il a lui-même dirigé, pour en ressortir une trame de 80 mn qui met en avant "le peuple algérien comme seul héros".

Ayant évolué depuis le début du spectacle avec un brassard frappé de l'emblème de la Palestine, les artistes ont rendu un passage en musique illustré par de belles chorégraphies, qui ont mis en valeur la résilience du peuple palestinien et de ses combattants, à Ghaza notamment, qui font face, depuis près de dix mois maintenant, aux agressions barbares ininterrompues de l'armée sioniste.

Le spectacle "132 ans, pour que nul n'oublie" est reconduit jeudi au TNA, et vendredi à la Salle El Atlas de Bab El Oued, "en rappel de la générale de +132 ans+, présentée pour la première fois en 1963 à la même salle baptisée alors, +Le Majestic+" a conclut Mohamed Takired.