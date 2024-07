Algérie: Hausse des exportations hors hydrocarbures - Consécration des engagements du président de la République

Alger — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a affirmé, jeudi à Alger, que la hausse des exportations hors hydrocarbures ayant dépassé le seuil des 7 milliards de dollars reflétait les réalisations et les réformes concrétisées conformément aux engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à corriger les dysfonctionnements ayant entravé le développement par le passé.

"Les chiffres des exportations reflètent les réalisations concrétisées dans des secteurs vitaux et les réformes structurelles profondes opérées conformément aux engagements électoraux du président de la République visant à renforcer le front social et à corriger les dysfonctionnements ayant entravé le développement du pays", a précisé M. Zitouni lors de la cérémonie du Prix du président de la République du meilleur exportateur, présidée par le président de la République au Centre international de conférences Abdelatif-Rahal.

Evoquant les "chiffres sans précédent" réalisés, ces dernières années, par l'Algérie dans le domaine des exportations hors hydrocarbures, qui ont dépassé le seuil des 7 milliards de dollars, M. Zitouni a indiqué qu'"il s'agit là d'un indicateur des prémices d'une politique globale de commerce extérieur visant à atteindre 29 milliards de dollars d'exportations hors hydrocarbures en 2030".

Pour ce faire, poursuit le ministre, "une feuille de route a été élaborée pour évaluer les capacités nationales dans ce domaine, à travers un plan d'action d'investissement orienté vers les produits dont l'Algérie dispose de grandes capacités, l'étude de chaque filière et l'accompagnement des exportateurs".

"La poursuite de cette démarche permettra de libérer notre économie de la dépendance aux hydrocarbures et de renforcer ainsi l'indépendance économique du pays", a-t-il dit.

Evoquant le Prix du président de la République du meilleur exportateur, M. Zitouni s'est félicité de son récent encadrement par un décret présidentiel, saluant le jury composé de représentants de plusieurs départements ministériels et institutions en lien avec l'exportation.

A cette occasion, des prix ont été décernés à plusieurs exportateurs dans différents secteurs de production et de services, sélectionnés par le jury.

Les catégories récompensées sont : les exportateurs de produits industriels et pharmaceutiques, les exportateurs de produits agricoles, les exportateurs de services, les exportateurs vers le continent africain, le plus jeune exportateur et les femmes exportatrices.

De son côté, le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, a mis en avant "la dynamique" enregistrée ces dernières années en matière d'exportation, à la faveur du "retour de l'Algérie sur la scène du commerce internationale".

Cette dynamique, a-t-il dit, a permis au produit algérien d'accéder aux marchés mondiaux et d'être présent sur les différents continents, rappelant les récentes initiatives grâce auxquelles divers produits nationaux sont aujourd'hui présents en Europe.

"Il existe une véritable synergie entre l'Etat et les opérateurs économiques", s'est réjoui M. Moula, se félicitant des réformes engagées par l'Algérie et des initiatives visant à "booster l'activité économique, notamment dans le secteur agricole, industriel et des services".