Algérie: Présidentielle - Transfert des dossiers des prétendants à la candidature au siège de la Cour constitutionnelle

Alger — Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a supervisé, jeudi à Alger, le transfert des dossiers de déclaration de candidature à la Présidentielle du 7 septembre prochain au siège de la Cour constitutionnelle.

Dans une déclaration à la presse, M. Charfi a affirmé que "le traitement des dossiers de déclaration de candidature et des formulaires de souscription des signatures individuelles, déposés par les prétendants à la candidature à la Présidentielle du 7 septembre prochain, a été mené dans la transparence la plus totale et avec professionnalisme dans les délais légaux".

Le président de l'ANIE a en outre souligné que "le transfert des dossiers de déclaration de candidature et des formulaires de souscription des signatures individuelles au siège de la Cour constitutionnelle, marque l'achèvement d'une étape du processus électoral", précisant que l'autorité avait "pris des mesures organisationnelles pour faciliter le travail de la Cour constitutionnelle dans le traitement des dossiers qui lui seront soumis".

Et de rappeler, à cette occasion, que "le transfert des dossiers et des formulaires de souscription des signatures individuelles depuis le siège de l'ANIE à la Cour constitutionnelle est effectué conformément aux dispositions légales, le convoi étant sécurisé par les différentes forces de sécurité et les services de l'Etat".