Gabon: UNESCO/Forum ministériel - 'Changer la donne'

Le Ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts, le Dr André Jacques Augand, a pris part ce mercredi 24 juillet 2024 à Paris (France) au Forum ministériel de haut niveau organisé par l'UNESCO, dans la continuité du forum multipartite tenu un jour avant.

Cette rencontre réunit des ministres, des organisations sportives, des athlètes de haut niveau, des acteurs du secteur privé, des investisseurs, des entrepreneurs sociaux et d'autres parties prenantes pour discuter du pouvoir du sport en tant que vecteur du développement durable.

L'Organisation des nations unies pour la l'Education, la Science et la Culture veut ainsi capitaliser sur la tenue des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour la construction d'un héritage sportif durable et équitable. Car l'UNESCO reconnait l'attrait universel du sport et son potentiel à transformer les sociétés, en touchant toutes les générations et toutes les communautés.

Le sport peut être utilisé pour changer les mentalités, promouvoir le progrès environnemental et social, et avancer l'inclusivité et l'égalité des genres. Tous ces impacts sont au coeur du mandat de l'UNESCO. L'événement de ce 24 juillet 2024 vise à identifier les engagements des Etats membres pour renforcer l'impact social du sport.

Les résultats de ce forum ministériel du sport seront présentés lors du sommet des Chefs d'Etat organisés par la France ce 25 juillet 2024.