Gabon: Coupe'Bane ba bola' pour l'unité des filles et fils de Mounana et environs

La coupe "Bane ba bola" célèbre le football qui est un élément fédérateur. Le tournoi a été lancé sous le parrainage de Rodrigue Bokoko, Conseiller Spécial du Président de la République au stade municipal de Mounana, le 20 juillet dernier. Seize (16) prétendants au trophée, pour un finaliste heureux au soir du 31 août 2024.

L'événement était tant attendu par les filles et fils de Mounana et environs. Le tournoi de football "Bane ba bola" vient à point nommé pour les amoureux du ballon rond. Le stade était en effervescence et le rendez-vous a tenu ses fruits au lancement officiel de la compétition. "Bane ba bola" qui veut dire les enfants du village, est un concept, qui selon les initiateurs, devra interpeller l'ensemble des filles et fils de Mounana à s'unir et partager les mêmes valeurs pour un développement radieux du coin et de ses environs.

Le parrain de cette fête du football, Rodrique Bokoko, Conseiller Spécial du Président de la République qui est un passionné, appelle les uns et les autres à la fraternité. "L'ouverture de cette compétition dénommée " Bane ba bola" est pour nous, un moyen de faire preuve de cohésion, d'unité, d'amour vrai, de partage fraternel, car c'est ensemble que nous pouvons bâtir nos trois localités (Mounana, Moanda et Bakoumba)" lance t-il.

Le Conseiller spécial du Chef de l'Etat poursuivra ses propos tout en indiquant que cette période d'exception ; celle du coup de liberté, oblige les Gabonaises et Gabonais à prôner le vivre ensemble, comme le souhaite le Président, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Rodrigue Bokoko, ancien maire de la commune de Mounana et parrain du tournoi, invite le comité d'organisation à prendre de la hauteur et faire montre de beaucoup de sagesse, de grandeur d'esprit car conscient que la gestion humaine n'est pas chose aisée.

Selon le président du Comité d'organisation de ce tournoi, Jean Noel Lembah, il y a bien trois ans que la jeunesse de Mounana attendait un élément pareil. Après les coupes Albert Keba, Fernando Neto, le Challenge Zacharie Myboto et consorts, toutes ces compétitions, dira t-il, ont contribué à l'essor des jeunes de Mounana et pour certains, à tutoyer l'équipe nationale. Pour le président du Comité d'organisation, "Bane ba bola vient couronner aujourd'hui, les efforts que les précédentes organisations ont pu réaliser.

Il y a au total seize équipes en lice. Elles s'affrontent dans un esprit de fair-play, de paix que se célèbre le tournoi. Les deux finalistes vont s'affronter le 31 août au stade municipal de la commune de Mounana. Que le meilleur gagne, car "c'est enfin notre essor vers la félicité"conclut Rodrigue Bokoko, parrain du tournoi et Conseiller du Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema.