Soudan: Le Gouvernement du Sud-Kordofan accueille la délégation d'aide humanitaire onusienne

Kadugli — La délégation d'aide humanitaire des Nations Unies est arrivée ce jeudi à Kadugli la capitale de l'État fédéré du Kordofan du Sud, via les lignes airiennes du Soudan du Sud', dans le but de déterminer l'état de préparation de l'aéroport de Kadugli à recevoir l'aide humanitaire.

À son arrivée, la délégation a tenu une réunion conjointe avec le gouvernement de l'État dirigé par le gouverneur Muhammad Ibrahim et le commissaire de la Commission d'aide humanitaire, Fadlallah Abu Kindi.

Abou Kindi a confirmé dans un communiqué de presse après la réunion que la délégation des Nations Unies comprend un représentant du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OSHA), du Bureau de la sécurité et de la sûreté des Nations Unies et du Bureau de l'aviation des Nations Unies dans le but de déterminer l'état de préparation de l'aéroport et les préparatifs du gouvernement de l'État pour fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par la guerre.

Abu Kindi a déclaré que le gouvernement de l'État a exprimé son accueil et sa disponibilité concernant l'introduction de l'aide humanitaire aux personnes touchées selon les voies préalablement déterminées par le centre, en plus de la coopération et de la réflexion sur la recherche de voies terrestres sûres.