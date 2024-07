Gabon: Forum ministériel - Egalité des genres dans le sport

A Paris (France), le thème sur l'égalité des genres dans le sport et par le sport a constitué l'un des panels du Forum ministériel organisé par l'UNESCO ce 24 juillet 2024. La Directrice Générale du Sport, Valérie Lebondo épouse Mouandzoudi, a représenté le Ministre des sports André Jacques Augand sur cette question qui a réuni plusieurs experts venus de plusieurs pays.

Valérie Lebondo a axé son intervention sur les aspects juridiques, administratifs et sportifs pour dresser le tableau des principales initiatives entreprises par le Gabon pour promouvoir l'égalité dans le sport.

Entre autres points de promotion et d'évolution, la loi n°033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'Education Physique qui édicte l'ouverture de la pratique sportive à tous sans distinction de sexe ; l'arrêté n°000438/MSJVA/SG/DGS du 25 novembre 2020 qui dispose que l'accompagnement de l'Etat octroyé aux fédérations sportives nationales doit consacrer 30% à la formation et à la promotion du sport féminin.

Autres points d'ancrage soutenus par la Directrice Générale du Sport, la place des femmes au sein des vingt-deux (22) fédérations sportives, mais aussi les 26,21% des femmes engagées dans la pratique du sport sur les 33 218 licenciés que compte le Gabon.

Tous ces éléments démontrent à la fois la place progressiste de la femme dans le sport au Gabon, en même temps qu'ils sont significatifs de l'écart qui existe encore dans ce domaine en comparaison avec la gent masculine. Il s'agit donc de poursuivre dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités du pays pour atteindre, dans les années à venir, un niveau d'inclusion encore plus prononcée de la femme dans le secteur du sport afin de s'inscrire dans la vision "Change The Game" (Changer la donne) portée par l'UNESCO au cours de ce Forum ministériel de Paris.