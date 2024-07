Sénégal: Une ONG restaure 51 ha de terres salées et 1600 ha de l'écosystème mangrove (directeur)

Dakar — L'Organisation non gouvernementale (ONG) Wetlands International Afrique côte occidentale et Golfe de Guinée (WIACO) a pu restaurer avec ses partenaires 51 hectares de terres salées dans le Delta du Saloum et 1 600 hectares de l'écosystème mangrove sur tout le territoire national, a indiqué jeudi, son directeur exécutif, Ibrahima Thiam.

"Wetlands a, en rapport avec l'Institut national de pédologie (INP), travaillé sur une méthode de récupération des terres salées, basée sur le phosphogypse et le compost naturel qui a pu restaurer et rendre apte à l'agriculture, 51 hectares de terres salées dans huit villages du Delta du Saloum", a dit M. Thiam.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse organisée en prélude de la commémoration de l'édition 2024 de la Journée internationale des mangroves, prévue vendredi, à Toubacouta, dans la région de Fatick.

Célébrée chaque année le 26 juillet dans le monde, cette journée a été initiée par l'UNESCO pour sensibiliser le public à l'importance des écosystèmes mangroves et promouvoir leur conservation.

"Cette solution de restauration utilisée dans huit villages des communes de Diossong, Djilor, Djirnda et Toubacouta, dans le Delta du Saloum et la vallée de Mbissel (commune de Fimela) sera mise à l'échelle des zones d'intervention de Wetlands International Afrique", a-t-il annoncé.

Concernant l'écosystème mangrove, il a indiqué que "le niveau de dégradation de la mangrove est mesuré à travers un outil qui s'appelle +Global mangrove Watch+, un système d'information géographique des mangroves du monde qui permet de suivre la dégradation mais également, les actions de restauration".

"Ce système a révélé que sur une superficie totale de 65 000 ha des écosystèmes mangroves au Sénégal, 6000 ha sont dégradés", a-t-il fait constater, ajoutant que 1600 ha ont été restaurés grâce au projet de renforcement de la résilience des communautés dépendantes de la mangrove dans le Delta du Saloum (PRC).

La mangrove du Sénégal se trouve dans les basses vallées des fleuves Sénégal, Sine-Saloum et Casamance. Ces écosystèmes sont aujourd'hui connus pour leur importance à travers la fourniture de services écosystémiques.

Ainsi, Wetlands International Afrique côte occidentale et golfe de Guinée (WIACO) intervient au Sénégal, en Guinée-Bissau, Gambie, Sierra Leone et au Liberia, pour relever les défis environnementaux.

Elle est la plus grande organisation à but non lucratif dédiée à la conservation et à la restauration des zones humides au Sénégal.