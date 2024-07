Sénégal: Balla Moussa Fofana - 'L'Etat va apporter des correctifs au PUD de Guédiawaye et Keur-Massar'

Keur-Massar — L' État prendra les dispositions nécessaires pour apporter des corrections sur plusieurs sites et projets du plan d'urbanisme détaillé (PUD) situés entre les départements de Keur-Massar et Guédiawaye, a indiqué, jeudi, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.

Il s'exprimait à l'issue d'une visite effectuée sur quatre sites des départements de Guédiawaye et de Keur-Massar, situés dans le Plan d'urbanisme détaillé.

Le PUD qui s'étend du rond-point Gadaye à Guédiawaye, en passant par Yeumbeul-Nord, Malika jusqu'à Tivaouane Peul, est une initiative d'utilité publique prise par le régime précédent après la déclassification de 826 ha sur la bande des filaos du littoral. Il vise la réalisation de grands aménagements avec des espaces résidentiels, des équipements administratifs, commerciaux et sanitaires, des espaces verts, des parcelles viabilisées et des zones d'activités sportives, culturelles et de loisirs.

"Malheureusement, il y a eu un manque d'implication des populations locales, dans le Plan d'urbanisme détaillé (PUD) entrant dans la déclassification de la bande des Filaos de Guédiawaye et de Keur-Massar", a déploré le ministre.

Il a indiqué que Etat va réaménager plusieurs sites et plusieurs projets du PUD. "Nous allons être sur le terrain, être très proches des populations pour mieux prendre en compte non seulement ce qui se passe sur le terrain, mais également, voir comment faire dans les mois à venir pour prendre en compte toutes les préoccupations" a-t-il expliqué.

Balla Moussa Fofana a précisé que l'exécution de cette mesure ne relève pas forcément d'une "approche inquisitive", mais elle sera plutôt participative, d'écoute, d'échange et de reconnaissance de terrain.

"Cette approche va nous permettre de mieux prendre en compte les réalités et de mieux gérer les préoccupations des populations locales", a-t-il expliqué.

Après avoir écouté et échangé avec les élus locaux et des habitants des différents sites visités, le ministre a dit regretter "le manque d'implication des populations dans l'élaboration et la matérialisation de ce Plan d'urbanisme détaillé".

Pour lui, il était important de venir constater s'il y a "une concordance ou incohérence entre la réalité sur le terrain" et ce qu'il y a "sur nos cartes et sur nos notes".

"Nous retenons à l'arrivée que nous avons un PUD qui a été initié ici, et on constate que les populations ont été un peu éloignées de cet instrument de même que les représentants des populations, c'est-à-dire les maires. Leurs doléances n'ont pas été prises en compte", a-t-il conclu au terme de sa visite en présence des autorités administratives de Dakar et des populations.