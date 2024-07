Cote d'Ivoire: Campagne cotonnière 2024-2025 - Les nouveaux prix du coton graine connus

Le ministre d’Etat, ministre de l’agriculture, du développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani était face à la presse le Jeudi 25 Juillet 2024.

C’était à l’occasion de la conférence de presse qui a eu lieu à la Caistab à Abidjan-Plateau, pour faire le bilan de la campagne cotonnière 2023/ 2024 et présenter les perspectives 2024/2025. Le ministre d’Etat Adjoumani avait à ces côtés M. Berté Mamadou Dg par intérim du Conseil du Coton et anacarde et les industriels du coton entre autres. « Pour maintenir la tendance au retour des producteurs à la culture du coton, le gouvernement a décidé de maintenir les prix d’achat du coton graine au niveau de la campagne précédente, par l’octroi d’un complément de prix de 10 Fcfa/kg sur le prix professionnel convenu par la filière.

Ce qui implique une subvention complémentaire de 3,67 milliards Fcfa. Ainsi, les prix d’achat du coton graine, sont fixés comme suit : 310 Fcfa/kg, le coton graine de 1er choix et 285 Fcfa/kg le coton graine de 2ème choix. », a indiqué le ministre d’Etat Kobenan Kouassi Adjoumani.

Aussi, il a également confié également que prenant en compte le contexte de reprise post jassides et les niveaux toujours élevés des prix des intrants, le gouvernement a décidé d’accorder une subvention de 8,269 milliards Fcfa pour amortir les prix intrants.

Cet effort du gouvernement correspond à un appui de 44 Fcfa/kg de NPK, de 23 Fcfa/kg d’Urée et 10 000 Fcfa/ha pour les 7 passages d’insecticides. Ainsi, les prix de cession des intrants coton aux producteurs par les sociétés cotonnières, sont fixés à NPK : 362 Fcfa/kg, soit 18 100 Fcfa le sac de 50 kg ; Urée : 341 Fcfa/kg, soit 17 050 Fcfa le sac de 50 kg et Insecticides : 35 000 Fcfa/ha pour les 7 passages de tout le cycle cultural.

Au total, l’appui financier du gouvernement au titre de la campagne 2024-2025 est de 11,939 milliards Fcfa sous la forme d’un complément de prix d’achat du coton graine et d’un soutien du prix de cession des intrants (engrais et insecticides) aux producteurs.

S’agissant du bilan de la campagne 2023-2024, il convient de retenir de l’exposé, des résultats encourageants. Les paramètres de cette campagne, bien que légèrement en dessous des objectifs initiaux, sont au-dessus de la campagne précédente. La production de coton graine est passée de 236 183 tonnes en 2022-2023 à 347 922 tonnes, soit une augmentation de 111 739 tonnes, correspondant à 47%.

Le rendement moyen a enregistré également une hausse passant de 574 kg/ha la campagne dernière à 886 kg/ha en 2023-2024. Cette hausse de la production et du rendement traduit la résilience de la filière coton et la reprise de la dynamique positive de la production, qui en 2022-2023 a été durement affectée par les jassides qui ont décimé des parcelles entières et obligé certains producteurs à abandonner leurs parcelles.

Les revenus bruts des producteurs sont de 105,397 milliards Fcfa, en 2023-2024 contre 72,804 milliards Fcfa en 2022-2023, soit une augmentation de 45% du fait de la reprise de la production. En ce qui concerne les perspectives pour la campagne 2024-2025, les projections tablent sur une production de 367 000 tonnes de coton graine et un rendement moyen de 1 000 kg/ha. Cette production connaitrait une hausse d’environ 6% par rapport à la réalisation de la campagne 2023-2024.