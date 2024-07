Madagascar: Climats des Affaires - L'EDBM change de statuts

Pour capter plus d'investisseurs et optimiser ses attributions d'agence de promotion des investissements, l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) change de statuts.

La boucle est bouclée. Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy, récemment nommé Secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, peut avoir le sentiment du devoir accompli. Avec la loi sur les investissements, adoptée l'année dernière, ainsi que la loi sur les sociétés coopératives, sur lesquelles son département a travaillé sans relâche depuis quelques années, c'est l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) qui amorce désormais sa mutation, en changeant de statuts.

C'est le rapport du conseil des ministres de mercredi qui en a annoncé la couleur. «En collaboration avec la Banque mondiale et suite à ses suggestions, le conseil des ministres a validé le décret portant sur la délimitation des attributions, de la structure et du fonctionnement de l'EDBM.» Cette nouvelle disposition a été prise pour faire office de suite logique aux actions de promotion des investissements, déjà effectuées par l'État.

L'EDBM ambitionne de devenir un acteur majeur du paysage entrepreneurial et concurrentiel dans la Grande Île, en plus de contribuer à l'amélioration du climat des affaires et à la facilitation des investissements. Les principales réformes apportées dans ces nouveaux statuts de l'EDBM portent sur la structure et le fonctionnement, mais aussi sur des mesures permettant de rassurer les investisseurs sur l'attractivité du pays et sur son climat des affaires, qui regagne en vitalité. Parmi les initiatives comprises dans le projet de loi, figurent le renforcement du rôle de l'EDBM au premier plan dans le domaine des investissements.

Signes encourageants

Cette agence compte participer, avec l'État, à l'élaboration et à la mise en application de la stratégie nationale pour l'investissement, et le développement du secteur privé et des investissements privés. De plus, l'EDBM essaie, à travers cette nouvelle proposition de loi, de délimiter clairement ses fonctions en termes de facilitation des investissements. Par rapport à sa structure, l'EDBM prévoit aussi, dans ce projet de loi, d'élargir son conseil d'administration pour faire participer plus de membres issus des secteurs privés et publics.

La mise en place d'une structure de gestion des litiges permettra de collecter les doléances des investisseurs et de résoudre les probables litiges existant entre eux et l'État avant de passer devant le tribunal, indique-t-on.

De la refonte de la loi sur les investissements, au pacte pour l'Industrialisation, en passant par les appuis apportés aux secteurs d'avenir et aux entreprises innovantes, plusieurs signes encourageants sont perceptibles et devraient booster les investissements. La réforme des statuts de l'EDBM figure parmi les points clés de l'amélioration du climat des affaires et de la promotion des investissements. Elle s'inscrit ainsi dans les grandes lignes permettant à l'État de concrétiser sa politique en matière de développement économique et industriel.

Selon cette Agence de Promotion des Investissements (API), «Un environnement des affaires dynamique et transparent, favorable aux investissements privés et à l'entreprise, est l'un des principaux moteurs du développement durable et de la création d'emplois», d'où la nécessité de procéder à certains ajustements. Cela contribue à rassurer davantage les investisseurs.

L'EDBM fait maintenant office de premier point d'entrée pour les investisseurs et ceux qui sont à la recherche d'opportunités d'affaires dans les secteurs à fort potentiel à Madagascar. Il s'agit des secteurs dans lesquels Madagascar dispose d'avantages comparatifs comme l'agribusiness, l'industrie légère exportatrice comme le textile/habillement, les infrastructures, les mines, les TIC et le tourisme.

Des précisions par rapport aux visas et autorisations d'emploi

Dans le projet de décret concernant les visas de catégorie professionnelle et celui de catégorie «Travailleur avec compétence spécifique», l'EDBM a fait savoir qu'en application de la loi 2023-002 sur les investissements, la demande d'autorisation peut se faire auprès du ministère de l'Intérieur ou auprès de l'EDBM. Ces deux catégories de professionnels doivent néanmoins répondre à certains critères définis par la législation en vigueur pour en bénéficier.