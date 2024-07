Madagascar: Musique - Tsilavo Rabenjarisoa anime un atelier sur le gospel

Lors de la première édition du Mada Gospel Festival, le pianiste Tsilavo Rabenjarisoa a animé hier un atelier à l'Havoria Anosy sur l'harmonie gospel, réunissant une cinquantaine de jeunes.

Hier, plus de cinquante jeunes passionnés de musique se sont retrouvés à l'Havoria Anosy pour un atelier animé par le pianiste professionnel Tsilavo Rabenjarisoa. Cet événement, organisé dans le cadre de la première édition du Mada Gospel Festival, qui se déroule jusqu'au 28 juillet, a offert une opportunité unique d'apprendre et d'échanger autour de l'harmonie gospel.

« L'harmonie gospel est un domaine vaste. Nous avons concentré notre atelier sur l'amélioration de l'harmonie majeure, l'utilisation des accords mineurs dans les chansons, et l'emploi des accords de septième au piano. Dans la deuxième partie, nous avons abordé le mineur mélodique associé au gospel. L'accompagnement des chanteurs, essentiel dans le gospel, requiert une attention particulière sur l'harmonie et le voicing », explique Tsilavo Rabenjarisoa.

Les participants, dynamiques et passionnés, ont montré un grand intérêt en posant de nombreuses questions. « L'interaction avec le public m'a beaucoup motivé. Ils ont posé beaucoup de questions et j'ai pu y répondre, notamment sur la substitution tritonique, modale et tonale », ajoute-t-il.

%

Amateurs ou passionnés

« Je ne suis pas musicien, juste un amateur passionné de piano. Cet atelier avec Tsilavo Rabenjarisoa m'a permis d'explorer davantage ce monde et de me pousser à m'immerger dans la musique, au lieu de rester un simple passionné qui ne joue pas », souligne Tahiana Ravelomanantsoa, l'un des participants.

Tsilavo Rabenjarisoa, reconnu dans les milieux du gospel, du jazz et de la musique évangélique, a su transmettre son savoir avec enthousiasme. En plus des ateliers, le Mada Gospel Festival propose divers stands et une exposition retraçant l'histoire du gospel dans le monde, de ses racines aux États-Unis à son rayonnement actuel à l'Havoria Anosy. Ce premier jour du festival a été une véritable réussite, promettant une suite tout aussi captivante pour les amateurs et passionnés de gospel.