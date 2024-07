Madagascar: Antsiranana - Le navire-hôpital Arche de la Paix en escale dans le Nord

Le navire chinois He Ping Fang Zhou, surnommé le « navire-hôpital - Arche de la Paix », est attendu au port d'Antsiranana vendredi (ce jour). Il est déjà aperçu au large de la baie d'Antsiranana, en rade, depuis l'après-midi.

Selon les explications, ce navire-hôpital dispensera des services médicaux gratuits pendant une semaine aux populations locales. Ce, à partir du 26 juillet, dans le cadre de la « Mission harmonie 2024 ».

C'est la première fois qu'un navire de la marine chinoise visite la capitale du Nord pour y fournir une mission médicale humanitaire. C'est un grand avantage pour la région puisque ce navire médicalisé accueillera à son bord six cents à sept cents patients par jour pour bénéficier de soins gratuits. De plus, les habitants des communes rurales de Ramena-Antsiranana-II et de Betsiaka-Ambilobe profiteront également de la bienveillance, de la compassion et surtout des services médicaux complets de ce bateau.

Conçu pour les missions humanitaires, le navire dispose d'infrastructures hospitalières considérables, avec notamment huit blocs opératoires et cinq cents lits médicalisés ainsi que plus d'une centaine de médecins et paramédicaux.

Armé par un équipage d'une centaine de marins chinois, l'He Ping Fang Zhou, avec sa longue silhouette de 178 mètres, dispose de nombreux moyens nautiques et est équipé d'un hélicoptère du type Z-8 ainsi que de nombreux équipements médicaux de dernière technologie tels qu'un laboratoire d'analyse, un scanner, une clinique dentaire et ophtalmologique, entre autres.

Des échanges et des séminaires professionnels avec les responsables régionaux concernés seront également organisés dans le cadre de cette mission. Le partage de la culture chinoise et la manifestation sportive ne sont pas en reste.

Accueil chaleureux

Les autorités locales travaillent d'arrache-pied pour accueillir He Ping Fang Zhou dans les meilleures conditions. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, des parlementaires, le Premier ministre Christian Ntsay ainsi que quelques membres du gouvernement feront un déplacement dans le Nord pour honorer cette escale historique. « Nous accueillons à bras ouverts dans notre région bien aimée le navire-hôpital de l'armée chinoise, l'Arche de la Paix, car sa venue tombe à point nommé », a confié le préfet Lucien Mananjara.

L'équipe, dirigée par le colonel supérieur Zhong Qiliang, attaché de défense à l'ambassade de la République populaire de Chine à Madagascar, est déjà arrivée dans le chef-lieu de la région Diana et a rendu une visite de courtoisie au gouverneur Taciano Rakotomanga.