Madagascar: Jeux Olympiques - Cérémonie d'Ouverture - Sept Malgaches feront la parade sur la Seine

Les membres de la délégation malgache ne participeront pas tous à la parade de la cérémonie d'ouverture sur la Seine ce soir. Seuls sept d'entre eux auront l'occasion de prendre part à l'événement.

Que la fête commence.

La délégation malgache sera bel et bien de la partie à la parade sur la Seine pour la cérémonie d'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024, ce soir. Le quota de Madagascar a été fixé à sept personnes, dont quatre athlètes et trois officiels. « Le nombre des représentants par pays est limité par le comité d'organisation et cette règle s'applique à toutes les délégations, pas seulement à celle de Madagascar », explique le chef de mission, Jean Aimé Ravalison.

Le comité national olympique malgache a fixé lors d'une réunion hier soir vers 21 heures, heure locale, les noms des athlètes qui participeront au défilé. « Certes, les deux porte-fanions seront dans la liste, les deux premiers qualifiés, en la personne de l'haltérophile Rosina Randafiarison et le pongiste Fabio Rakotoarimanana. Les invités du CIO comme le président du CNO, le secrétaire général, ... seront traités autrement », a-t-il ajouté. Pareil pour les invités spéciaux comme le président de la République et l'équipe du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le Comité international olympique a désormais décidé lors de cette XXXIIIe édition la parité totale entre les sexes.

« Les autres membres de la délégation suivront l'événement en direct sur écran géant au village des jeux comme le cas des autres nations », souligne le chef de mission malgache. La délégation choisie pour participer à la parade quittera le village vers 16 heures, heure locale.

3h 45 de spectacle

Quatre-vingt-quatorze bateaux accueilleront les deux cent six délégations participantes, les artistes et les officiels. Chaque embarcation paradera pendant 42 minutes, à une vitesse de 9 km/h sur la Seine, d'Est en Ouest sur une distance de 6 km. La parade prendra départ du pont d'Austerlitz, devant le Jardin des Plantes, à 19h 30 et contournera les deux îles parisiennes, l'île Saint-Louis et la Cité. Les bateaux passeront sous dix ponts et passerelles. La parade s'arrêtera devant le Trocadéro où se dérouleront les spectacles et les cérémonies protocolaires.

Plusieurs artistes de renom participeront à ce spectacle pour rendre un vibrant hommage à la culture française. Après un suspense interminable, les noms des artistes ont été dévoilés petit à petit pour ne citer qu'Aya Nakamura et Céline Dion. La première chantera ses tubes ainsi que ceux de Charles Aznavour, « For me formidable » et « La Bohème », accompagnée par la Garde républicaine, tandis que la star québécoise rendra hommage à Edith Piaf avec la chanson « L'Hymne à l'amour ». La cérémonie durera 3h 45.