Madagascar: Commerce International - Les démocrates américains soutiennent l'Agoa

Des discussions d'une importance capitale, bien que parfois occultées par d'autres préoccupations, ont lieu depuis avant-hier à Washington D.C. pour le Forum de l'Agoa.

Deux déclarations marquantes ont déjà été faites : celle du président Joe Biden, tout d'abord : « Depuis plus de vingt ans, la loi bipartite sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique constitue le fondement du partenariat économique entre les États-Unis et les pays africains ».

Et puis celle du Secrétaire d'État Antony Blinken : « Les États-Unis continueront d'investir en Afrique, car comme l'a dit le président Biden à l'occasion du sommet des dirigeants États-Unis-Afrique qu'il a accueilli : ' Quand l'Afrique réussit, les États-Unis réussissent ... [et] le monde entier réussit également.' ». Le Secrétaire d'État Blinken a ajouté : « L'Agoa arrive à échéance l'année prochaine, le président Biden comme l'ensemble de notre gouvernement soutiennent pleinement sa réinstauration, et nous continuerons de travailler avec nos collègues du Congrès pour que l'Agoa soit prorogée. »

Madagascar figure parmi les exportateurs les plus importants sur le marché américain dans le cadre de l'Agoa. La valeur des exportations malgaches sous l'Agoa s'élève à 339 millions de dollars en 2023, d'après le rapport biennal sur la mise en oeuvre de cette loi commerciale américaine, fait par le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) et publié vers la fin du mois de juin de cette année.

Il reste à savoir si un éventuel retour de Donald Trump à la Maison Blanche serait de nature à tout chambouler.