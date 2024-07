Tunisie: « Les Écrans de Hammamet », du 5 au 11 août 2024, à Dar Sébastien - Quand le cinéma rencontre la technologie

Sous le patronage du Ministère des Affaires Culturelles, le Centre National du Cinéma et de l'Image et le Centre Culturel International de Hammamet organisent la manifestation « Les Écrans de Hammamet » du 5 au 11 août 2024 au CCIH.

Les Écrans de Hammamet : Une Nouvelle Ère Culturelle à Dar Sebastien

Dans une ère où la technologie devient un prolongement naturel de notre créativité, les Écrans de Hammamet se distinguent par leur originalité et leur ambition. Cette manifestation culturelle unique, organisée à la magnifique résidence Dar Sebastien, rassemble l'art et la technologie tout en offrant une plateforme d'expression aux jeunes talents. Elle se compose de plusieurs volets captivants : une compétition de courts-métrages tournés avec des smartphones, une exposition d'art vidéo, des panels de rencontres, et des projections en plein air.

La Compétition de Courts-Métrages : La Génération Smartphone en Action

Au coeur de cet événement, la compétition de courts-métrages constitue un véritable vivier de créativité. Huit films, réalisés exclusivement avec des smartphones, témoignent de l'ingéniosité et de la maîtrise technologique des jeunes cinéastes. Ce format offre une accessibilité sans précédent, permettant à chacun de s'exprimer artistiquement avec des moyens simples mais efficaces. Les thèmes abordés, allant du drame intime à la comédie sociale, révèlent des perspectives inédites et rafraîchissantes sur notre société contemporaine.

L'Exposition d'Art Vidéo : Un Voyage Immersif

L'exposition d'art vidéo invite les visiteurs à plonger dans un univers visuel et sonore unique. Les installations, souvent interactives, repoussent les frontières traditionnelles de l'art et de la technologie. Elles permettent au public de s'immerger dans des oeuvres qui questionnent, émeuvent et inspirent. Chaque pièce est une exploration des possibilités infinies qu'offre le médium vidéo, transformant des concepts abstraits en expériences sensorielles tangibles.

Panels et Rencontres : Un Échange d'Idées et d'Inspiration

Les panels de rencontres constituent une plateforme d'échange et de réflexion. Ils réunissent des réalisateurs, des artistes, des critiques et des passionnés pour discuter des défis et des opportunités du cinéma et de l'art vidéo à l'ère numérique. Ces discussions enrichissantes offrent une perspective approfondie sur les tendances actuelles et futures, tout en encourageant la collaboration et l'innovation.

Projections en Plein Air : Une Semaine de Cinéma sous les Étoiles

Pour le plus grand bonheur du public, des courts et longs métrages seront projetés au magnifique théâtre en plein air de Hammamet. Ce cadre enchanteur ajoute une dimension magique à l'expérience cinématographique, permettant aux spectateurs de savourer une semaine entière de films sous les étoiles. Qu'il s'agisse de découvrir de nouveaux talents ou de revoir des classiques, ces projections en plein air promettent des moments inoubliables de partage et de plaisir cinématographique.

Une Célébration de l'Innovation et de la Créativité

Les Écrans de Hammamet sont bien plus qu'un simple événement ; c'est une célébration de l'innovation et de la créativité. Ils démontrent que la technologie, loin d'être un simple outil, est devenue un véritable partenaire artistique. En donnant la parole aux jeunes réalisateurs, en explorant les possibilités infinies de l'art vidéo, et en offrant des projections en plein air dans un cadre idyllique, cette manifestation réaffirme le pouvoir de l'art de transformer notre vision du monde. Elle nous rappelle que, peu importe les moyens, la créativité humaine est sans limite, et qu'elle peut offrir une semaine de pur bonheur à ceux qui s'y plongent.