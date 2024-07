Madagascar: 6e édition de la FIA - Le savoir-faire et les produits du terroir à l'honneur

La 6e édition de la Foire internationale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (FIA) aura lieu du 12 au 15 septembre 2024 au Parc des expositions Forello à Tanjombato.

Coorganisé par l'agence Forello Hazovato et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, cet événement rassemblera plus de 300 acteurs de différents secteurs d'activité et de filières agricoles et d'élevage.

« La FIA apportera de nombreuses nouveautés cette fois-ci. Le ministère de tutelle occupera un espace de 100m², entre autres, pour présenter ses projets phares tout en faisant connaître au grand public les politiques de l'Etat et les mesures incitatives pour développer le secteur agricole », a expliqué Fanja Raharinomena, le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, lors de la signature de la convention de partenariat avec l'agence Forello Hazovato, hier dans ses locaux à Anosy.

Bureau délocalisé

Et lui d'ajouter que le savoir-faire malgache et les produits du terroir y seront également à l'honneur. Un espace interactif sera érigé pour présenter les dernières technologies, les meilleures pratiques agricoles et les démonstrations culinaires.

« Et pour se rapprocher davantage des producteurs et des opérateurs, le bureau du ministre de tutelle sera délocalisé au sein du hall des expositions et ouvert au grand public durant les deux premiers jours de la Foire», a-t-elle enchaîné.

En outre, des animaux d'élevage d'exception de races locales seront exposés lors de cet événement afin de promouvoir la richesse et la diversité du patrimoine animalier du pays. Des organisations paysannes y participeront également pour présenter leur savoir-faire et leurs produits du terroir.

Concours

Les jeunes ingénieurs agricoles présenteront, à leur tour, leurs innovations via le projet « Zoom sur les métiers », dans le cadre de cette 6e édition de la FIA. Dans la même foulée, deux concours pour les jeunes talentueux dans les centres de formation agricole et la digitalisation de la commercialisation agricole, y seront organisés.

Outre la sollicitation de la participation des opérateurs internationaux, les organisateurs prévoient aussi de mettre en oeuvre la stratégie du ministère de tutelle basée sur le soutien aux exploitations agricoles familiales, la promotion de l'installation des jeunes agri-preneurs et le développement de l'agro-business à grande échelle.