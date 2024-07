Madagascar: Paris 2024 - 7 Malgaches défilent sur la Seine ce soir

4 athlètes et 3 officiels monteront sur le bateau pour traverser la Seine pour le traditionnel défilé des délégations pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

100 ans. La ville de Paris a attendu 100 ans pour accueillir, à nouveau, le monde entier pour les Jeux Olympiques. Le coup d'envoi de la 33e olympiade sera donné ce soir sur la Seine. Quatre-vingt-cinq bateaux vont transporter les athlètes et officiels des 206 délégations participantes aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

7 Malgaches auront la chance de vivre cette expérience unique sur la Seine lors du traditionnel défilé. « Le rêve deviendra réellement une réalité pour moi. En plus de disputer mes premiers jeux olympiques, j'aurais aussi l'honneur d'être la porte-drapeau, j'en suis fière et cela ne se présente qu'une fois dans la vie d'une sportive », s'est réjouie, Rosina Randafiarison.

Toute la délégation était au grand complet hier après les arrivées de Sidonie Fiadanantsoa et de Rosina Randafiarison. Force est de rappeler que c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que la cérémonie d'ouverture est organisée en dehors d'un stade. Une grande fierté pour le comité d'organisation de Paris 2024 et pour la toute la France que d'offrir des jeux exceptionnels, durables, audacieux et dans le total respect du genre sur le nombre d'athlètes hommes et femmes.

« Les jeux c'est du sport mais c'est plus. Au-delà des performances et des émotions, on a voulu créer la plus grande dynamique collective possible, casser les différences, s'affranchir des frontières et essayer d'utiliser les jeux comme véritable accélérateur et de trouver à la fois des solutions innovantes et rapides. Les jeux peuvent fédérer et inspirer. On a voulu organiser des jeux ouverts, spectaculaires, inclusifs et plus responsables, des objectifs très simples, mais complexes dans leur exécution », a fait savoir Tony Estanguet.

Président du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 lors de son allocution, hier, au Louvres, à la veille de la cérémonie d'ouverture. Aux côtés des autres chefs d'Etat et de gouvernement, le président Andry Rajoelina sera aux premières loges ce soir pour assister au défilé des délégations et être le premier supporteur des 7 athlètes qui vont défendre les couleurs du pays à Paris.