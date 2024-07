Madagascar: Foire de l'agriculture - Une dimension internationale à amplifier

Cette année, la foire internationale de l'agriculture monte à nouveau en grade. Les contributeurs aussi bien publics que privés mettent la main à la pâte pour cet événement phare du secteur agricole.

De fortes ambitions

La foire internationale de l'agriculture a dépassé le stade de simple événement, et compte maintenant monter en grade. Les organisateurs de cette foire, qui en est à sa sixième édition, veulent en faire un événement incontournable, mémorable, mais aussi et surtout, qui a une portée plus large. Pour cet événement qui se tiendra du 11 au 12 septembre au parc des expositions Forello à Tanjombato, les ambitions de chaque entité ont été fixées dès le départ.

Pour le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, qui coorganisera cet événement avec Forello Expo, l'objectif principal est de «renforcer la dimension internationale de la FIA, en sollicitant la participation des acteurs internationaux», comme l'a expliqué la secrétaire générale de ce département, Fanja Raharinomena. Selon cette responsable, le ministère a adopté une nouvelle stratégie pour la coorganisation de cet événement.

«Nous avons travaillé avec le ministère des Affaires étrangères pour une collaboration plus poussée, afin de solliciter plus d'investisseurs étrangers à investir dans le secteur agricole et à venir voir cette foire. Nous travaillons également de pair avec les contributeurs du secteur privé pour développer ce secteur, qui entame sa croissance», ajoute Fanja Raharinomena. Véritable baromètre pour mesurer la croissance des investissements dans le secteur, les autorités ont décidé de joindre leurs efforts au montage de cet événement.

Convergence

En outre, cette collaboration sera l'occasion de faire converger, dans un même sens, les contributions de chaque entité, comme l'a expliqué Laelia Monloup, directrice de Hazovato Forello. «La collaboration réussie entre le MINAE et Forello Expo depuis l'organisation des anciennes éditions de la FIA illustre la coopération entre le secteur public et privé. Ce partenariat favorise l'optimisation des synergies, le partage de ressources et la mise en commun des compétences respectives de chaque entité, au profit de l'ensemble du secteur agricole et de l'élevage», a-t-elle expliqué hier.

Cette édition 2024 de la FIA rassemblera plus de trois cents acteurs des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, dans un hall d'exposition de 12 000 mètres carrés, décomposés en plusieurs espaces où différentes activités peuvent s'exercer. Cette année, quatre départements parrainent la foire: le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, celui de l'Industrialisation et du Commerce, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire.