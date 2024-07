Madagascar: Palais de l'Élysée - Rencontre entre Macron et Rajoelina

Avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 ce soir à Paris, dont il fait partie des invités, le président de la République sera reçu par son homologue français, au Palais de l'Élysée. Une première rencontre après la réélection de Andry Rajoelina à la présidence.

Et de cinq. Il s'agira de la cinquième rencontre entre Andry Rajoelina, président de la République, et son homologue français, Emmanuel Macron, au Palais de l'Élysée. C'est le locataire d'Iavoloha, lui-même, qui a fait part de l'information sur les réseaux sociaux.

"Ce sera un plaisir de rencontrer le président Emmanuel Macron, demain, vendredi 26 juillet, au Palais de l'Élysée. Nous échangerons sur la relation bilatérale entre la France et Madagascar et nos projets conjoints pour la renforcer", indique le locataire d'Iavoloha dans une publication sur son compte Instagram.

Sauf changement, l'entretien entre les deux présidents se tiendra en début d'après-midi, soit quelques heures avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Un événement dont Andry Rajoelina fait partie des invités. Il s'agira, par ailleurs, de la première rencontre entre les deux hommes depuis la réélection de ce dernier à la présidence de la République. Dans des interviews accordées à des médias étrangers, il a souligné sa bonne entente avec son homologue français.

Dans les colonnes de Paris Match, en avril, Andry Rajoelina affirme, "je suis fréquemment en contact avec le président Macron". En réponse au magazine français l'Express, en juin 2023, il note "une compréhension mutuelle. (...) Mais, surtout, ce que j'apprécie avec le président Macron, c'est que l'on discute d'égal à égal. Nous pouvons nous parler en toute franchise et essayer de trouver une solution à chaque problème".

En ce moment, les deux présidents partagent en commun la gestion d'une période de frottement politique. Autant en France qu'à Madagascar, l'administration est conduite par des ministres intérimaires. Ceci, après des élections législatives mouvementées. La Grande île a, néanmoins, l'avantage d'avoir un titulaire au poste de Premier ministre. Ce qui n'est pas le cas de l'Hexagone.

En toile de fond

La situation politique dans les deux pays pourrait servir d'entrée en matière à l'entretien entre Andry Rajoelina et Emmanuel Macron, ce jour. Toutefois, comme l'indique le locataire d'Iavoloha sur son compte Instagram, les relations bilatérales et le renforcement des projets conjoints entre la France et Madagascar auront la part belle dans les discussions.

Dans Paris Match, le président Rajoelina a indiqué que même si les relations entre les deux pays sont "très bonnes", il estime que "la France ne s'engage pas suffisamment à Madagascar. Or, on a besoin de l'ensemble des partenaires, et la France en est un. (...) En termes d'enveloppe, il y a peu d'investissement. Et pourtant, ce ne sont pas les projets qui manquent". Il est probable qu'il argue dans ce sens durant la rencontre de ce jour.

Depuis la deuxième rencontre Rajoelina-Macron, au Palais de l'Élysée, en août 2021, l'accent a été mis sur le renforcement de la coopération économique entre la France et Madagascar. La Grande île souhaite ainsi une hausse des investissements français. Les projets discutés durant leurs précédents tête-à-tête devraient ainsi être passés en revue, afin de voir où ils en sont. En août 2022, par exemple, le secteur énergétique a été souligné.

Le communiqué de la présidence de la République sur cet entretien à l'Élysée, en août 2022, rapporte que "le président Emmanuel Macron s'est également engagé à appuyer l'État malgache à relever le défi de doubler, voire tripler la production d'énergie de Madagascar". Dans ce secteur, des investissements français sont justement engagés dans les projets de construction de centrales hydroélectriques Sahofika et Volobe.

À l'issue de la dernière rencontre entre Andry Rajoelina et Emmanuel Macron, en juin 2023, il a été rapporté que le renforcement de la coopération du partenariat bilatéral concerne divers secteurs, allant de l'agriculture, en passant par la transition énergétique, l'aéronautique par des projets de redressement de Madagascar Airlines, jusqu'au secteur de l'industrie navale et celui de la sécurité maritime. Le cas du chantier naval Secren a même été évoqué.

Par ailleurs, les propositions d'axe de nouvelles coopérations ou renforcement de partenariats pourraient aussi être orientées sur les trois piliers sur lesquels Andry Rajoelina table son second mandat. Il s'agit du renforcement du capital humain, de l'industrialisation et de la bonne gouvernance. Cependant, bien que les bonnes relations entre Madagascar et la France soient mises en avant depuis quelques années, la question de la restitution des îles éparses reste en toile de fond.

En 2019, les deux présidents ont décidé de traiter le dossier des îles éparses au sein d'une Commission mixte. Ladite Commission s'est réunie pour la première fois, en novembre de la même année au Palais d'Andafiavaratra, à Antananarivo. Jusqu'ici, la manche qui devait se tenir à Paris n'a pas eu lieu. Et le dossier semble en suspens.

Dans son interview dans Paris Match, Andry Rajoelina se veut rassurant. "Il devrait y avoir une réunion dans les prochains mois. Jusqu'ici, nous n'avons pas trouvé d'accord sur la souveraineté, mais dans l'intérêt des deux pays, on va trouver une solution. Si je m'en tiens aux discussions que j'ai eues avec le président Macron, j'ai bon espoir", déclare-t-il.