Maroc: Rehamna - Inauguration de plusieurs projets de développement à l'occasion de la Fête du Trône

Benguérir — Plusieurs projets de développement ont été inaugurés, jeudi, dans la province de Rehamna, à l'occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône.

Inaugurés par le gouverneur de la province, Aziz Bouignane, en présence des chefs des services extérieurs, d'élus, d'acteurs de la société civile et des personnalités civiles et militaires, ces projets visent à promouvoir l'inclusion économique des jeunes, à renforcer l'offre de santé et à dynamiser le système industriel au niveau de la province.

Ainsi, il a été procédé à Benguérir à la présentation du Programme "Massarates Rehamna" qui tend à accompagner les jeunes de la province souhaitant développer leurs compétences ainsi que les porteurs d'idées de projets à forte valeur ajoutée, et à offrir des parcours dédiés à l'appui à l'entreprenariat et à la création de coopératives. Dans le domaine de la santé, il a été procédé à l'inauguration du centre de l'hémodialyse "Abdellah Michaal", construit sur une superficie de 472 m2, pour un budget d'environ 7,8 millions de dirhams (MDH).

Porté par la Fondation caritative Jassim et Hamad bin Jassim, en partenariat avec la région Marrakech-Safi et la préfecture de la province de Rehamna, cette structure comprend des salles de soins, 24 appareils d'hémodialyse, des salles de désinfection, des bureaux et des sanitaires. A cette occasion, le délégué provincial de la Santé et de la Protection sociale, Jader Mustapha, a indiqué que ce centre vient renforcer la prise en charge et l'offre de soins pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale.

Et de faire savoir que cette structure de santé, qui offre ses services aux patients dans les meilleures conditions, est dotée d'une capacité d'accueil de 100 patients. Par ailleurs, le gouverneur a inauguré le "Centre d'accueil Ben Guérir", dont la réalisation a nécessité un investissement de 9,5 MDH. Ledit projet se veut un espace de formation et communication entre les jeunes avec la programmation d'activités éducatives et culturelles à forte valeur ajoutée, et permet d'accueillir les différentes délégations de jeunes marocains et étrangers.

Financé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Jeunesse, ce projet comprend 16 salles équipées, 5 salles d'art, une salle polyvalente, un théâtre en plein air et des espaces verts, en sus d'une salle de prière, un entrepôt et des sanitaires. Au niveau de la commune territoriale Sidi Bou Othmane, le gouverneur de la province a procédé à l'inauguration d'une unité industrielle de production de matériaux de construction (JET Contractors SA). Construite sur une superficie de 6.400 m2 pour un coût de l'ordre de 75 MDH, cette unité adopte une approche innovante en termes de construction "hors-site".