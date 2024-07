Maroc: Glorieuse Fête du Trône - Inauguration et lancement de projets de développement à Khénifra

Khénifra — Plusieurs projets de développement ont été inaugurés ou lancés jeudi à Khénifra, à l'occasion de la Glorieuse Fête du Trône.

Lancés par le gouverneur de la province de Khénifra, Mohamed Fettah et par le président du conseil de la province, Hamid Babour, en présence de plusieurs personnalités civiles et militaires, ces projets visent à renforcer les infrastructures routières du monde rural, à faciliter l'accès des personnes en état de handicap aux services sociaux de base et à renforcer l'approvisionnement en eau potable de la population rurale.

A cette occasion, le gouverneur et la délégation qui l'accompagne ont supervisé la cérémonie de remise de sept camions citernes d'une capacité de 4 tonnes et d'un camion d'une capacité de 10 tonnes au profit es habitants de 7 communes de la province.

Dans la commune de Krouchen, et dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales, un projet a été lancé pour la reconstruction d'un ouvrage d'art à Oued Srou, au niveau de la route régionale n°7308. D'une enveloppe financière de 7,62 millions de dirhams, ce projet vise à lutter contre le désenclavement du monde rural, à fluidifier la circulation et à faciliter le passage de tous types de véhicules.

Il a été également procédé à l'inauguration du Centre de réhabilitation et d'intégration des personnes à besoins spécifiques dans la commune d'El Kebab dans le but de rapprocher les services sanitaires et éducatifs des personnes à mobilité réduite.

Le projet a nécessité un budget de 3 millions de dirhams, financés dans le cadre d'un partenariat entre le Comité provincial de développement humain, la commune d'El Kebab et la coordination provinciale de l'Entraide nationale.

Par la suite, M. Fettah et la délégation l'accompagnant a procédé à la remise des clés de deux bus de transport scolaire à deux associations locales, à savoir, l'Association Dar Al-Aman pour le Handicap et le préscolaire et l'association Afaq pour le développement et les personnes en situation de handicap.

Acquis pour un coût total de 1,26 million de dirhams dans le cadre du deuxième programme de l'Initiative nationale pour le développement humain, ces deux bus visent à accompagner les personnes en situation de vulnérabilité.

Au niveau de la commune d'Ait Ishaq, des travaux ont été lancés pour renforcer, élargir et réhabiliter la route nationale n° 8, le tronçon reliant Ben Khelil et Tighassaline, pour un coût total de 26,7 millions de dirhams.