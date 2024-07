Maroc: Secteur touristique - Coup d'envoi du programme 'KAFAA' de Validation des Acquis de l'Expérience

Rabat — La ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a donné jeudi, le coup d'envoi du programme "KAFAA" de Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), une première dans le secteur touristique marocain.

L'annonce du lancement effectif de ce programme a été faite en marge d'une réunion de suivi présidée par Mme Ammor, indique un communiqué du ministère, ajoutant que cette même journée, la ministre a présidé une réunion sur le programme de renforcement du capital humain, mené en partenariat avec l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail.

Marquées par la présence de Hamid Bentahar, président de la Confédération Nationale du Tourisme, avec laquelle ces deux programmes sont déployés, ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre du chantier stratégique de renforcement du capital humain, l'un des piliers de la feuille de route du tourisme 2023-2026, précise la même source.

Grâce à la VAE, les employés expérimentés du secteur n'ayant pas de diplômes auront une reconnaissance officielle des compétences acquises sur le terrain ainsi qu'un certificat, relève le ministère, faisant savoir que la mise en ligne de la plateforme d'inscription Kafaa.ma, sera le 26 juillet 2024.

"Le capital humain est l'un de nos piliers pour un tourisme marocain de classe mondiale. Nos deux programmes ambitieux de renforcement du capital humain et KAFAA sont conçus pour répondre aux attentes croissantes des touristes nationaux et internationaux et propulser notre industrie vers de nouveaux sommets", a souligné Mme Ammor, rapporte le communiqué.

%

Et de relever : "Ces initiatives visent tout d'abord à faire face aux enjeux présents en pérennisant de nombreux emplois dans le secteur. Mais elles permettent également de se préparer à l'avenir, particulièrement en vue de l'organisation de la Coupe du Monde 2030".

De son côté, M. Bentahar, a déclaré : "Le programme KAFAA est un outil puissant qui permet de valoriser les talents du secteur et reconnaître officiellement leurs compétences. J'encourage vivement l'ensemble des acteurs du secteur à s'impliquer activement dans ce programme qui nous permettra de monter en compétences pour gagner en compétitivité".

Concernant le programme de renforcement du capital humain, lancé en novembre 2023, il enregistré des avancées significatives dans ses 3 composantes, notamment le cap excellence. Dans ce sillage, le programme a connu un avancement important avec l'identification de 12 établissements sectoriels dédiés aux métiers du Tourisme, dont leur modèle de cogestion public-privé avec les partenaires et les professionnels.

Seront lancés en 2024 les deux centres de formation dans les métiers d'hôtellerie et du tourisme de Guich Loudaya à Rabat et d'Al Hank à Casablanca. L'acquisition des équipements essentiels à la modernisation des centres a également démarré.

Au niveau de la formation des middle managers, les formations requises sur les soft-skills comme la gestion, le leadership et l'analyse stratégique ont été identifiées grâce à plusieurs ateliers avec les professionnels. Un programme de certification est en cours de déploiement, visant à former et certifier 2.000 lauréats par an.

En matière de formation continue d'excellence, une plateforme e-learning est en cours de développement, avec l'objectif de former 2.000 bénéficiaires annuellement. La plateforme disposera d'une ingénierie pédagogique et de contenus adaptés.